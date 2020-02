KULIĆKA I DAVID DRAGOJEVIĆ OPASNO ZARATILI! Tebe Siniša pljuje i bije, a šta ti radiš?! JEZIVO! (VIDEO)

Marija Kulić i David Dragojević zaratili su tokom emitovanja "Amnezije", razgovarajući o Miljani Kulić i Ani Korać, to tome koja je od njih dve "veća dama lakog morala". David je insistirao da je to Miljana, sve vreme potencirajući da za to postoje i dokazi, dok je Marija žestoko branila svoju ćerku i tvrdila da je u pitanju "njegova devojka Ana", koja nije prestajala da igra u miniću oko njih sve vreme svađe.

"Najpop*šanija osoba na 'Zadrugoviziji' je ona. Znaš da pravi od sebe k*rvu. Ti to praviš od nje", govorio je David.

"Ti si mislio da neće da se sazna, sve se sazna, Davide, kad uđeš u rijaliti. I za tebe i za nju. K*rve ne znaju za sram. Ona može da se skine gola, đon obraz", tvrdila je Marija.

"Šta ti radiš sa svojim detetom? Siki te tuče i pljuje te", nije odustajao David.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir