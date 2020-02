MITROVA JE DOBIJALA I AUTOMOBILE I BATINE! A poznato je i sa kim je sve spavala: Kulićeva osula paljbu kao NIKAD PRE!

Dragana Mitar tužila je u toku današnjeg dana Mariju Kulić jer joj "ruši sreću sa Edisom", govoreći joj kako on neće da pređe preko "preljube sa Vladimirom Tomovićem." U toku tog zadrugarskog suđenja, članovi porote su jedan za drugim iznosili mišljenje, a Mitrova je brzo završila na stubu srama zbog Marijine ćerke, Miljane Kulić.

"Marija nekad površno gleda neke stvari, prema mom mišljenju. Dragana je bolja osoba od 90 odsto ljudi ovde. Trebalo bi da nešto bude posebno Dragana nije trebalo da se prepusti Tomovićevim rukama... Mislim da se duboko kaje, jer je ostavio porodicu. On (Edo) isto može sada da ode na put i da nađe drugu. Mislim da je Marija Kulić ovog puta u pravu", istakla je Mima.

"Poznato je sa kim je sve Dragana Mitar spavala, tako da je Marija Kulić u pravu", dodala je Miljana.

"Smatram da je ovo Eda ovo mnogo povredilo, ali da to neće da prizna. Dragana nema šta da se ljuti, kad zna šta je uradila", nadovezala se Aleksandra Nikolić.

"Dami sumnjivog morala ide sve, pa i oko šipke. Pošto sam ja imala sličnu situaciju sa mužem koji mi je prešao preko Pavla, jer smo bili isti. Nagradio me je kupeom. Jurio me je godinu dana sa Edom, tad Zilha nije znala za nas, dobila sam 'rendža'. Onda nas je jurio po splavovima i kafićima. Sve je to prošlo tako da, Marija, ne moraš da brineš da li je on meni šta oprostio. Marija, nemoj ti mnogo da se brineš. Ja bih volela da Miljana nađe nekog ko će da je oženi", glasila je završna reč Dragane Mitar.

Međutim, Kulićeva je i te kako imala šta da doda.

"Ona je k*rva. Priča da je sponzoruša, dobijala je automobile neke. Dobijala je batine. Šta pričati kad ona priča o autima, kad ona ne zna šta su vrednosti života... Zna samo šta su automobili, apartmani gde je išla sa svojim švalerima... Jurio je muž. Najgore mišljenje imam o njoj", zaključila je ona.

