NIJE MOGLA DA ĆUTI! ĐANIJEVA SUPRUGA ŽESTOKO ODBRUSILA GOCI BOŽINOVSKOJ: Đani nije MEDVEDIĆ, on je LAV!

Goca Božinovska javno je iznela stav o suprugama pevača, Slađana Trajković, žena Radiše Trajkovića Đanija, nije mogla a da joj ne odgovori.

Podsetimo, gostujući u "Magazinu In", Goca Božinovska je izjavila:

foto: Printscreen/Magazin In

"Žene od pevača se brzo naviknu i na medvediće i na sve jer su uvek medvedići "puni". To je živa istina. Sve žene od pevača, ja sam to hiljadu puta rekla, bolje žive od nas pevačica jer njima muževi sve zarade, donesu, one uživaju, gledaju ''Zadrugu''.", rekla je tada Goca.

Supruga Radiše Trajkovića Đanije nije mogla da ćuti pa joj je odgovorila na ovo:

"Baš me to čudi od Goce. Nas dve smo privatno jako dobre. U stvari svi smo dobri sa njom, Đani, ja, cela porodica. Ružno je ako je ovim što je rekla mislila direktno na mene. Prvo, Đani nije nikakav medvedić, jer, koliko znam, ona je rekla da su naši muževi medvedići puni para. Đani je lav, prava lavčina! Drugo, ja uopšte ne trošim njegove pare. Sedim kod kuće evo treći dan zatvorena u kavezu, jedem stari hleb ne od juče, od prekjuče. Bukvalno dinar nemam. I da ti kažem nisam u našem stanu, mi živimo u iznajmljenom. Ma, mani me te priče", izjavila je Slađana za Svet, pa dodala:

"Đani ne peva za eksere, naravno da zarađuje dobro i naravno da se pare troše. Ne trošim ih ja, već naša deca. Evo baš sad smo u kafiću na kafi svi zajedno, lep je dan, što da se nerviram oko gluposti. A Goci je sve oprošteno. Možda je kao i Đani malo popila pred emisiju. Svakako je volim, pa volim."

Kurir.rs / Svet, Foto:

Kurir