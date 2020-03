OD SUTRA JE VODIM ZA RUKU, KAO IDIOTA! Marija Kulić van sebe zbog pijane Miljane: Priznala DADILJI sve!

Društvenim mrežama uveliko kruži snimak na kom se vidi Miljana Kulić kako, posle jedne od žurki, odlazi u apartman gde inače boravi sa majkom, sinom i njegovom dadiljom, pa poručuje:

"Poljubila sam Željkića."

Dadilja joj je tada odgovorila:

"Ma kakva bre kolevka, sagla se nad praznu kolevku, ne zna bre, ni gde je dete", brecnula se ona, aludirajući da je Miljana pijana.

"Ovde ćeš da popiješ kafu, nećeš da mrdneš dok se ne otrezniš, da ti se ne smeju ljudi, ne nerviraj me, stomak me od tebe boli više", nastavila je da viče ona, a ni majka Marija nije bila ništa bolje on nje.

"Ovo je retard. Od sutra, vodim je za ruku, kao idiota", odbrusila je Marija Kulić.

U tom periodu, inače, dadilja Klara još uvek je čuvala Miljaninog naslednika, ali ovaj razgovor do sada niko nije čuo.

