KULIĆEVA ZARADILA ŽESTOKU KAZNU! Razbila cimeru glavu KAO KANTU, morao je na ušivanje: A sad hoće da je TUŽI! (VIDEO)

Veliki šef obratio se zadrugarima u pismu akonto obračuna Miljane Kulić i Marka Đedovića, te napomenuo da je temperamentna Nišlijka kažnjena mesečnim honorarom. Ona je svog rijaliti cimera udarila bubicom, a njemu je brzo ukazana lekarska pomoć.

"Ušili su me. Sve je završeno, policija, tužba", pričao je on po povratku u Belu kuću, a Miljana je i tada iskoristila priliku za sukob.

Obezbeđenje je sve vreme moralo da bude u pripravnosti.

"Ja sutra idem za oštećenje sluha. Mogao si i ti noge da zaviješ. Ja ću sutra da podnesem tužbu protiv tebe. Trebalo je u ludnicu da ideš. Ne žalim mesečni honorar, uopšte te ne žalim. Pričao si da su Tijana i Ana k*rve, vrištao si mi na uvo", pričala je Miljana.

"Ideš u bolnicu zatvorenog tipa ili da sviraš klavir", istakao je povređeni zadrugar mirnim tonom, ali među njima ipak je iznova nastao pakao.

"Policija, tužba, krivična prijava, sutra dolaze po nju", nabrajao je on pa dodao da će se njegova tužba nadovezati na tužbu Jovane Tomić Matore, koju je Miljana u prethodnoj sezoni rijalitija udarila mikrofonom u glavu: "Nadovezaćemo na tvoju tužbu. To su dva napada za godinu dana... Mariju čeka tužba za pretnje smrću", napomenuo je on.

"Tako je, dva napada za godinu dana, pa ne može to tako da se bije kako hoćeš. Ovo je pravna država, ovde se rešava to", uključila se u raspravu i Matora.

