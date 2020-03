MIRKO GAVRIĆ OTKRIO SVE TAJNE I ŠTEKOVE ZADRUGARA! Bane i Ivana imaju odnose po ćoškovima, a evo ko će prvi da PUKNE

Prošle nedelje izbačeni učesnik rijalitija „Zadruga“ pevač i producent Mirko Gavrić ispričao je da postoje stvari koje nismo videli na ekranu, a koje su se desile i naveo je da Bane Čolak i Ivana Krunić krišom imaju seksualne odnose.

"Ne znam kako, ali u Beloj kući i na imanju „Zadruge“ dešavaju sei neke stvariisituacije koje nisu prikazane na televiziji. Unutra u rijalitiju mnogi govore da su se Ivana i Bane seksali ovde ili onde i šuškaju po ćoškovima o tome", rekao je Mirko, pa dodao kako je fasciniran pokrivenošću kamerama celog rijaliti-poseda.

"Verujem da ima još takvih situacija koje nisu gledaoci videli, ali sumnjam da ih produkcija nije snimila jer, ako je u prošloj sezoni moglo i nešto da se sakrije, sada ne može. Sam sam se uverio u to jer sam podizan za crnim stolom i pitan za situacije za koje sam mislio da su bile moja prilika da neopaženo razmenim sa nekim mišljenje u prolazu. Apsolutno se vidi sve što se dogodi, samo je pitanje šta odaberu da prikažu", otvoreno je rekao Gavrić.

"Vidi se šta se desi, ali se ne vidi šta je u glavama ljudi koji su unutra, šta im se kuva, šta ih muči i šta bi voleli. Siguran sam da počinje pucanje po šavovima kod mnogih i da će nastati pravi šou. Nove ljubavi će planuti, svađe će biti sve češće. Sprema se oluja u „Zadruzi", predviđa Gavrić.

Muzički producent uspeo je da punih šest meseci ostane u rijalitiju i prezadovoljan je svojim učešćem jer je ostvario tri svoja cilja koji su i bili motiv njegovog ulaska u Pinkov šou.

"Iako je svim učesnicima novac na ovaj ili onaj način ključni motiv da prihvate poziv u rijaliti, u mom slučaju je osnaživanje psihe i samopouzdanja bilo presudno. Prvi moj motiv je bio da se izmirim sa produkcijom, odnosno da vratim poverenje troje njenih čelnih ljudi koje sam izlaskom iz rijalitija na 21. jutro u prošloj sezoni i razočarao i izgubio kao saradnike. To sam uspeo sada i opet verujemo jedni drugima. Zatim sam želeo da izbacim sve iz sebe i da javno ispričam s kakvim sam se privatnim problemima suočio, a koji su i moju profesionalnu stranu skroz urušili i iscrpeli me, dovevši me do ruba propasti. Doživeo sam izdąju partnerke, prijatelja i saradnika.

"I to sam uspeo da prebrodim i ne kajem se nijednog trena zbog javne ispovesti o krahu svog braka i svega što sam rekao. Na kraju, moj najveći motiv je bio da pobedim samog sebe i da se dovedem u situaciju da budem novi Mirko, da ponovo živi punim plućima i da bude kreativan, kao što sam bio u zadacima u rijalitiju, a posebno na Zadrugovizijama", ispričao je Mirko skoro u jednom dahu.

"Ova Zadruga je moja pobeda i moj najveći uspeh jer, kad pobediš sebe, postigao si najviše, još kad sam čuo rečenicu svoje majke po izlasku: „Sine, volim te najviše na svetu i najponosnija sam majka na svetu“, od mene nema srećnijeg čoveka. Spreman sam za novu ljubav i svoj novi početak i da gradim život koji mi se pre godinu dana srušio kao kula od karata".

