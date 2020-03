KORAĆEVA I MARKO MILJKOVIĆ SU BILI U ŠEMI?! Drugarica razvezala jezik: Viđali se na Dorćolu, a evo što sve kriju OD LUNE

Ana Korać i Marko Miljković navodno su bili u isključivo s*ksualnoj vezi jedno vreme, a to sve kriju od Lune Đogani koja im se nedavno pridružila na rijaliti imanju, pa se i pomirila sa bivšim. Oni se poznaju godinama i viđali su se svojevremeno u njenom stanu na Dorćolu, ali Anu je bilo sramota što se to dešava sa njim pa je od svih krila. Odgovarala joj je samo šema, ali nije propuštala druge dejtove.

Prema rečima Ivanjičankine drugarice, pošto se među njima nikad ništa ozbiljnije nije odvijalo - to je navodno i razlog zašto od pevačice u usponu sve uredno kriju.

"Ana je poznata po tome da obožava s*ks i da nema problem da se s*ksa sa nekim, a da sa njim nije u vezi. Ona i Marko su se skontali u jednom noćnom klubu. Znala je ko je on i da nema para za njene apetite, te da sa njim ne može imati vezu. Ipak, počela je da ga zavodi i baca mu udice. On je odlepio za njom, prsata, zgodna, ostvarenje muških snova. Nije hteo da propusti tu priliku. Bio je pijan kao letva, pa je skupio hrabrosti da priđe. Ona je jedva čekala", priča izvor, pa nastavlja: "Nije prošlo ni pola sata, dogovorili su se da prvo izađe ona, pa onda on. Vozili su se njenim autom jer je Marko bio olešen od alkohola. Odvezla ih je u njen stan na Dorćolu, gde je živela neko vreme. 'Udarila me je strast u glavu, ona Markova usta, nos, kosa, kako me gleda. On je u s*ksu mašina. Nikada me niko nije tako dobro k*esao. Doživim pet orgazama svaki put sa njim. To nije normalno. Nema love, al' ima alatku", ispričala je Koraćkina drugarica.

foto: Damir Dervišagić

Sve ovo se navodno dešavalo pre "Zadruge 1" i pre bilo kakvih zajedničkih rijalitija.

"Marko je kidisao kod Ane svaki čas u sitne sate. Jednom prilikom je čak kod nje na Dorćolu slupao svoja kola dok je izlazio iz garaže. Njoj je to bilo smešno. S*ks-šema je trajala mesecima, viđali su se svako veče. S*ksali su se kao ludi. 'Ana je fatalna žena. Hoću da umrem kada nisam sa njom. Ona je izvor s*ksualne energije. Ne znam kako da joj kažem da hoću više od s*ksa sa njom. Znam da nisam njena fela, ali valjda je ljubav važna", rekao je Marko jednom prilikom, tvrdi izvor.

Međutim, Ana ga je posle nekog vremena šutnula kao kuče jer je našla lovatora. Izbrisala ga je iz sećanja. Nije spominjala nikakvo poznanstvo, a kamoli s*ks-šemu.

"Marko od Lune krije da je imao bilo šta sa Koraćkom. Luna je sada zajedno sa njima u rijalitiju, njen odnos sa Markom je zategnut, pitanje je da li će se pomi- riti ili ne, ali ako Ana bude progovorila o svemu što se dešavalo između nje i Marka, ima da nastane haos. Luna voli Anu, misli da joj je drugarica i da je iskrena prema njoj, te da može da ima poverenja u nju, a zapravo gaji zmiju u nedrima jer je Ana namazana kada su muško-ženski odnosi u pitanju. Ona čeka da se Marko i Luna ponovo pomire, pa će baciti žišku da je ona bila sa Markom, te da je on to sakrio od svoje voljene Lune", zaključio je izvor.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Rijaliti/Foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

