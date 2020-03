LUNA I MARKO SU PRVO NJEMU REKLI DA SU SE POMIRILI! Evo šta ih je TAČNO spojilo, a tek da čujete reakciju CIMERA (VIDEO)

Luna Đogani i Marko Miljković pomirili su se rano jutros, na veliko iznenađenje mnogih nakon, kako su ga nazivali - konačnog raskida veze. Par je vesti prvo podelio sa Brendonom, koji je odmah istakao kako je znao da će se to dogoditi, jer "gde postoji hemije, to je to".

"Mi smo se pomirili", ushićeno je rekla Đoganijeva.

"Znao sam. Samo je trebalo da vas spoje. Super, drago mi je zbog vas. Čim ima hemije, to je to", bila je Brendonova reakcija, a onda mu je pevačica u usponu objasnila kako se sve tačno odvilo.

"Znaš kako je bilo, kao 'ajde da spavamo zajedno u krevetu, drugarski. I to je to", istakla je ona.

