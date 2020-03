IZDAO JE ROĐENI OTAC! Luna besna na Gagija zbog Markove nove veze: Zaboravio si da sam ja tvoje dete!

Gagi Đogani zasad uspeva da balansira između ćerke Lune Đogani i Marka Miljkovića i šta je to što njemu može naškoditi u ovoj sezoni.

"Danas smo Luna i ja pričali kada smo bili u kupovini. Video sam da još gaji emocije prema njemu, ja sam mislio da su oni to završili napolju i da više nema emocija. Moram da kažem što se tiče Marka da je rekao da će se potruditi da je ne povredi i tada sam shvatio da i on ima emocije prema njoj. Emocije između njih postoje. Ušla je ranjiva, bila je konfuzna, fokusirana je na njega. Dovešće me u neprijatnu situaciju, nisam ja očekivao da će ona ući, ni da će on ući", rekao je Gagi Đogani.

"Ja sam ranjiva već tri godine. Mene je zabolelo nešto što je danas tata rekao. Mene moj tata najbolje poznaje. Kao što se bili svedoci koliko mi je trebalo vremena da prebolim bivšeg, toliko mi sad treba i da prebolim Marka. Moj tata je uvek ovde izlagao kako mene boli uvo. Teško mi je bilo da to slušam. Ja nisam došla ovde za Novu godinu da tebi ovde plačem i pričam o Marku i koliko mi je teško, ja to nisam smela da dozvolim", rekla je Luna.

"Ja sam rekao da, ako Marko otpočne neku vezu, da ću to da pozdravim", rekao je Đogani.

"Ja sam tvoje dete, ti ne treba da budeš taj koji će to da podržava. Ti si hteo da budeš fer prema Marku, ali si zaboravio da sam ja tvoje dete. On može da započne vezu, ima pravo na to. Kako bi tebi bilo da se Marko smuva sa nekom, a znaš da se moje emocije nisu ugasile? Ti znaš kakva sam ja", rekla je Luna.

"Bilo bi mi neprijatno. Marko ništa nije uradio, nije prešao granicu. Sada ispada da sam na njegovoj strani, on ništa nije pogrešno uradio da bi prebacila krivicu na mene. Ja znam kada ti raskidaš da je potreban veliki vremenski period", rekao je Gagi.

"Plakala sam ja više puta, ne samo kada je moj tata rekao da bi podržao njihovu vezu, ali ne samo to. Mene boli samo što si ti rekao da mene boli uvo za njega. Da se Marko i ja nismo čuli, pa okej. Mi se nismo čuli mesec i po dana. Kada je trebalo da nam bude godina dana mi smo se čuli", dodala je Luna.

