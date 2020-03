MARKO I LUNA ĆE SPAVATI ZAJEDNO: Spojili ih u rijalitiju, on napravio LOŠ POTEZ, pa se Đoganijeva žalila OCU! (VIDEO)

Mateja Matijević za svoje potrčke izabrao je Lunu Đogani i Marka Miljkovića, koji nisu u dobrim odnosima otkako se ona vratila u rijaliti.

"Očekivala sam to danas. Ravnodušna sam", rekla je Luna Đogani.

"Očekivao sam to. Izolacija će da ubrza proces", rekao je Marko Miljković.

Za vreme reklamnog bloka, Marko je otišao na puš-pauzu sa Jelenom, pa joj i zapalio cigaretu, a za sve to vreme Luna je sedela na trosedu vidno razočarana, pa se požalila svom ocu.

"Nije on taj čovek sa kojim sam ja bila, ne mogu da ga prepoznam, On meni kaže da on može i da ne priča sa mnom, šta sam ja, njegov neprijatelj?", pitala je Luna.

"Bio je miran do trenutka kada si ti ušla, drugačije je sada! Ne znam šta da ti kažem", rekao je Gagi.

"Kao da mu smeta što sam ja došla, to je ono što je mene odbilo od njega. Video si ga kakav je napolju, to nema veze sa time, ja ne znam ko je on", govorila je Đoganijeva.

