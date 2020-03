LUNA KRIJE DA IMA RAK GRLIĆA MATERICE?! Prijatelj otkrio detalje pevačicine borbe sa OPAKOM BOLEŠĆU

Luna Đogani je odlučila da se pridruži svom tati Gagiju Đoganiju, ali i već sa ponovo dečkuMarku Miljkoviću u Imaginarijumu. Iako je susret bivših ljubavnika bio buran, Luna je odlučila da se ne svađa sa njim, već se priklonila ocu i izolovala od neprijatne situacije.

Kako se priča, postoji razlog zbog čega Luna izbegava stres. Naime, Đoganijevoj je, prema tvrdnjama izvora, navodno dijagnostikovan rak grlića materice u začeću, ali ona strašnu dijagnozu nije želela da otkrije ocu po ulasku.

"Luna je bila na redovnom ginekološkom pregledu, gde je primećeno da ima promenu, zbog čega je poslata na dalje pretrage. Ona je mislila da je u pitanju cista, međutim, ispostavilo se da situacija nije nimalo naivna. Luni je dijagnostikovan rak grlića materice, ali je imala ludu sreću da je u samom začetku, te je dobila terapiju posle koje bi trebalo da sve bude u redu. Ipak, lekar joj je savetovao odmor išto manje stresa, što će biti teško u rijalitiju, u uslovima u kojima se sada nalazi", otkrio je izvor blizak Luni koji je insistirao da ostane anoniman.

"Ona je rekla mami Anabeli, a ona joj je savetovala da ne uđe u rijaliti zbog toga. Kako se Luna već dogovorila, želela je da ispoštuje ugovor, ali je sa produkcijom ugovorila sve uslove koji su potrebni da ona bude zdravstveno zbrinuta", objašnjava izvori otkriva da je Đoganijeva odlučila da ne kaže ocu celu istinu o svom stanju.

"Luna se plaši da kaže Gagiju šta joj se dešava jer je on veliki emotivac I teško bi podneo da je gleda svaki dan, a da zna da je bolesna. Zbog toga je odlučila da mu kaže izmenjenu verziju koja je prihvatljivija", završava izvor.

Ona se njemu u kasnim večernjim satima poverila da je nedavno nalekarskoj kontroli dobila loše vesti o tome da je, kako je navela, na korak do toga da oboli od teške bolesti.

"Na stepen sam od raka materice, majke mi, užas. To sam saznala pre nekih 20 dana i od tada pijem lekove, ali to je sve od stresa. Ali ne brini se, to se leči. Na vreme sam to otkrila. Ne znam više gde je levo, gde desno. Ali jaka sam ja, prebrodiću ovo, znaš ti mene", govorila je Luna Gagiju, koji je zanemeo od šoka.

Anabela se nije javljala na pozive kako bi navodi bili provereni.

