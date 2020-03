LUNA OPET USRED LJUBAVNOG TROUGLA! Luna BESNA na Marka zbog Jelene Pešić pa otkrila šta joj je to toliko DEGUTANTNO

Nakon žučne rasprave za crnim stolom,Luna Đogani i Marko Miljković nastavili su raspravu u sobi za izolaciju, a Đoganijeva je nastavila da zamera bivšem dečku prisnost sa Jelenom Pešić.

"Volela bih da si ti bio napolju, pa da vidiš kako je to izgledao. Čoveče, pa vas dvoje imate fan grupe, vi ste napolju par, sve se snima, ja sam sa vama u ljubavnom trouglu", govorila je Luna.

"Eto, to je problem, problem su te tvoje fan grupe, ti ljudi, debili, koji u tebe gledaju kao da si bog. Ti podležeš i na dobre i na loše uticaje, u svemu vidiš loše. Razumem da se prima Orozović, kojem je ovo prvi rijaliti, ali tebi je ovo treći", svađao se Marko.

Nakon iscrpne rasprave, Marko je priznao Luni da je preterao u jednom delu sa Jelenom.

"Jeste, priznajem da je to po kosi bilo degutantno. Jelena ima jednu osobinu koju ne volim kod devojaka, ti imaš nešto što ona nema nema i to je to", govorio je Miljković.

"To po kosi je bilo odvratno, veruj mi", rekla je Luna.

