BORA HOĆE SVADBU SA MILICOM KEMEZ! I to veliku: A tek da čujete ZAŠTO! (VIDEO)

Bora Santana progovorio je o svadbi sa Milicom Kemez, te istakao da bi voleo da to bude veliko veselje, a onda i objasnio šta ga u celoj toj priči najviše privlači.

"U 'Dubiozi' si rekao da želiš da se ženiš, da li planiraš da je (Milicu Kemez) veriš jer vam je idealno vreme? Treba u stvari da preskočite veridu i odmah organizujete svadbu, sad je idealan tajming..." bilo je pitanje gledalaca, na koje je Bora rado progovorio.

"Iskreno, sa Milicom bih napravio pravu svadbu, vidim sa njom porodicu, lepa bi nam deca bila. Bila bi to velika svadba, Ljubu i Resu bih uzeo za kumove. Ja imam veliku familiju, kada vidim kakav je osećaj sada kada mi je brat dobio dete, shvatio sam da bih to voleo i ja", istakao je on.

Milica, pak, nije imala mnogo šta da kaže.

"Ne odgovaram bez prstena!" rekla je ona.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

