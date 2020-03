HOROR U BELOJ KUĆI! GAĐAO MILICU FLAŠOM U GLAVU! Zaklela se da neće oka neće SKLOPITI, obezbeđenje odmah uletelo

Posle emisije "Pitanja gledalaca" obezbeđenje "Zadruge" moralo je da reaguje s obzirom na to da je u spavaćoj sobi došlo do svađe između Nikole Orozovića, Milice Kemez i Bore Santane. U sve su uspeli da umešaju i Stefana Karića.

"Rekao sam: "Meni reci", nemoj to da govoriš", rekao je Bora Nikoli.

"Nisam njega dirala. Htela sam da uključim ovog medveda da svira. Što me gađaš flašom? I treba da te j*bu! P*derčino jedna raspala! Nećeš spavati! Okreni se, pa mi reci to u facu. Došla sam ovde da upalim medveda", govorila je Milica Nikoli.

"Ti si niskomoralna devojka. Rekla si da nisi spavala prvo veče, a imala si s*ks za jedno veče. To je Karić izjavio", rekao je Nikola, a onda je Milica pozvala Karića.

"Nemoj da me spominjete nepotrebno. Nismo imali s*ks, nismo imali ništa... Orozoviću, nemoj da me spominješ kad se svađaš sa Milicom. Nemoj da me ubacuješ u usta", rekao je Karić, Nikoli.

"Gađao me flašom, nećeš spavati. Nisam te ni videla da spavaš!", nastavila je da priča Milica Nikoli.

