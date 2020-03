EDO OSTAVIO DRAGANU, A ONA SE SETILA SINIŠE: Obožavao me je, plakao, to je BILA LJUBAV! A onda oplela po Edisu (VIDEO)

Dragana Mitar i Edis Edo Fetić sinoć su na Edovu inicijativu raskinuli. Nakon toga, jutro su dočekali u raspravi, koja je nastavljena, a dragana se setila svog bivšeg muža Siniše Dragutinovića

"Ti mene nisi hteo da pustiš kad sam ja htela da presečeš, nego samo kad ti odlučiš. Posle one rasprave i svađe, kad sam te blokirala na svim profilima i kad smo se čuli na Vocapu", počela je Dragana.

"Ne, uopšte nije tako bilo. Ne, to je bilo drugi put kad si me ostavila i otišla sa mužem u Sarajevo", rekao je Edo.

Oni su nastavili da šapuću i pričaju nepovezano o nekim dešavanjima iz prošlosti.

"Ne mogu, čovek mi plače, govori kako me voli. Obožavao me je, klečao, kukao, plakao. E, to je bila ljubav, a ti si samo tripovao da ti mene voliš. A šta si ti meni? Ništa. Ja sam tebe i tad pitala, nisi znao da mi odgovoriš. Nisi ti Hugo, a ja Hugolina pa da idem da otključavam nivoe i obaram rekorde", rekla je Dragana.

