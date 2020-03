POSLE POLA GODINE SE SETIO 3 DECE! Edo šutnuo Draganu: Napraviću s*anje, isprovociraće me!

Dragana Mitar i Edis Fetić izašli su u dvorište da prošetaju i porazgovaraju, a Dragana je kroz razgovor zaključila da je Edo nju ostavio.

- Kako ja kad sam htela da se povučem ti si mi rekao: "Nema povlačenja" - rekla je Dragana.

- Pa povuci se i ti - naveo je on.

- Ti sad gledaš samo sebe - upitala je ona.

- Samo sebe - rekao je Fetić.

- A ja ne postojim - pitala je ona. - Postojiš ti, ja ću uvek biti tu da te podržim - rekao je Edo.

- Meni ispada kao da ja trčim nešto za tobom. Nismo se ni poljubili, ni zagrlili - rekla je Dragana.

- Bolje je tako, kao što vidiš, ćutiš i teraš. Kad izađemo pa ćemo pričati - rekao je Fetić.

- Je l' smo mi raskinuli sad, vidim da me izbegavaš - navela je ona.

- Bolje je malo da se sklonimo. Nakupile su mi se neke stvari, bolje da se sklonim nego da ulazim u neke rasprave. Hoću malo da smanjim tenziju. Isprovociraće me, napraviću s*anje. Ja ću da te branim uvek, ali to moraš da rešiš to s njim - naveo je on.

