SMESTILA SAM GA U ZATVOR I NIJE MI ŽAO: Nataša pričala o dečku, a nije to najviše šokiralo učesnike RIJALITIJA!

Nataša Pajović ispričala je detalje iz života koje niko nije znao. Ona je šokitala sve priznanjem kako je poslala momka u zatvor.

"On je krao i ja sam ga smestila u zatvor. On je navodno zbog mene krao i ja sam se iznervirala kada sam saznala i on je sada u zatvoru", objasnila je.

"Da li ti je žao zbog toga što je čovek u zatvoru?", pitala je voditeljka.

"Nije mi ga uopšte žao. Ma, kakav crni dečko i krađa, a i zatvor. Ništa od toga se nije desilo", rekla je Nataša, pa su se svi šokirali.

"Crna Nataša, pa ti lažeš kako zineš", izjavila je voditeljka.

