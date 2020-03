DARKO VLAJIĆ BIO JE UHAPŠEN: Pevač i novi rijaliti igrač priznao zbog čega i šokirao cimere!

Darko Vlajić ispovedio se svojim cimerima u rijalitiju nakon jutarnjeg uživanja u muzici.

Novi učesni rekao je da je bio uhapšen u Valjevu, i da je bilo više razloga: alkohol u krvi, istekla registracija i bio je na potrazi jer se nije javio na sud svojevremeno.

On je morao da ode na trežnjenje i da sedi celu noć u ćeliji. Onda je prepričao šta su mu policajci rekli, što je nasmejalo Ivaniu i Pavaa. On je celu noć šetao, a na kameri su policajci mogli sve da vide, te su izjavili, da su svašta videli do sada, ali takvo ponašanje nisu još.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ/Happy, Foto: Printscreen/Happy

Kurir