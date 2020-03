IMALA JE PREDKARCINOM MATERICE, A ON NE MOŽE DA DRŽI GOSPODINA U GAĆAMA?! Anabela puca po šavovima, evo kome se POVERILA

Anabela Atijas poverila se Zorici Marković, te istakla da je šokirana time što je njena ćerka Luna bila intimna sa dečkom Markom Miljkovićem po ulasku u rijaliti. Sa njima je sve vreme sedeo Đedović, koji zajedno sa pevačicom nije mogao čudu da se načudi dok je Anabela objašnjavala koliko je ljuta što njena naslednica ne vodi malo više računa o sebi, a i ne veruje da je Marku uopšte rekla šta se dešava.

"To Gagi zna, on dobro zna... Rekla mu je od čega je obolela. Imala je predkarcinom materice. Znaš kakve ona lekove pije? To je bilo poslednje što je mene dovelo. Andrej je rekao: 'Ja da sam na tvom mestu, ja ne bih ovo mogao.' Bez obzira na to što je ona mene razočarala, što je on (Marko) njoj dao savet da ne bude uz mene, njeno zdravlje je meni na prvom mestu. Da ona kojoj je strogo zabranjeno da ima odnos, to je tempirana bomba, svaka infekcija..." pričala je Anabela.

"U, j*bo te! I on to zna? Vidiš, mi to nismo znali", burno je odreagovala Zorica.

"Navodno mu ona nije rekla, ja ne verujem. Sve i da mu nije rekla, sledeća stvar koja me nervira, ako si napolju znao da joj povalčiš šorts i da je kinjiš zbog svakog pokreta kako ti, druže, ne smeta da to radiš u rijalitiju. Znaš moj stav, pričali smo da je to grozno, da je Andrej skidao njihove snimke sa p*rno sajtova i sada je na dno vučeš, jer ne možeš da držiš gospodina u gaćama. Bre, ima ćelije raka! Ona ćuti... Ne mogu da verujem, to nije Luna. Opet i da nisi znao, na nacionalnom si servisu, nauči je nečemu ako nisu uspeli majka i otac. Posle mene da neko ubedi da je to ljubav, ma daj molim te... Ne mogu, kada pričam o njenom zdravlju, jako se uznemirim. Ne moram nikada više da je vidim, da progovorim, ali da znam da je živa. Ja neću više da se kidam po pitanju njene veze", jadala se Anabela.

