EVO ŠTA JE ANABELA URADILA PRED SAM ULAZAK U ZADRUGU! A onda je spakovala prsten, da natera Marka da se ženi?! (FOTO)

Na Instagram profilu Anabele Atijas doskora je pisalo "Lunina mama" u opisu profila, međutim, pred sam ulazak taj opis je nestao. Ostalo je samo pevačicino ime i emotikon deteline sa četiri lista, a kako je istakla - to je uradila jer je njena ćerka želela nju da odstrani iz svog života.

"Detelina je od početka bila jedna od simbola, ona je znak vorteksa, ja sam mnogo čitala o tome. Ta detelina je posle prisvojena za situaciju iz prve 'Zadruge', to nema veze sa tim, ja volim zakon privlačenja, volim da privlačim samo lepe stvari. Obrisala sam sa Instagrama 'Lunina mama' jer je ona želela da me odstrani iz svog života. Postala sam svesna da ja nisam samo Lunina mama, da imam i dve ćerkice još, sada ulazim isključivo zbog sebe", izjabvila je ona pred ulazak u rijaliti, a Luni zasigurno neće biti lako kada za to bude saznala.

foto: Instagram screenshot

S druge strane, u spavaćoj sobi, Anabela je priznala Luni da je sa sobom ponela prsten, sa namerom da natera Miljkovića da se oženi njom.

"Zašto bih ja sedela kući? Vi ste se svi prodali, što ja ne?! Pre tri godine bila sam jedna od omiljenih na estradi, sve sam izgubila jer sam podržavala ćerkine odluke. Gagi treba da kolenima da se pokloni meni, majci svoje dece", rekla je ona u iskrenom razgovoru sa svojom ćerkom, koja ju je pomno slušala.

"Ne praviš bebu, je li? Ja nisam tako čula", nastavila je ona.

"Tako se mi šalimo, kao i za udaju", nadovezala se Luna.

"Znaš li kako to izgleda napolju. Ja sam ti ponela prsten da ga zamolim da te ženi", dodala je Anabela.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Printscreen

