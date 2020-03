GAGI JE U PRAVU, JA SAM LOŠA MAJKA! Anabela ne može da zaustavi suze: Rodila sam 3 ĆERKE, a ovo sam im DOZVOLILA!

Anabela Atijas kroz suze se jadala rijaliti cimerima u pabu "Zadruge" posle šok svađe sa bivšim suprugom Gagijem. Tom prilikom, istakla je da je samoj sebi pala u očima, a pošto je ćerkama koje nisu u rijalitiju "dozvolila da sve ovo gledaju" misli da je denser u pravu - te da je ona loša majka.

"Ovo je prvi put da se ja njemu suprotstavljam. Ja prvi put u životu imam hrabrosti da se njemu suprotstavim. Evo me, tu sam, ja sam uvek bežala i pokrivala se jorganom", plakala je Anabela.

"Ja sam sebi u svojim očima ispala beda i jadnica, koja je rodila tri ćerke i treba sutra da gledam to isto... U pravu je on, ja sam loša majka, jer sam im dozvolila da to gledaju. I sada moram da gledam svoju ćerku sa istim profilom čoveka", nastavila je ona.

