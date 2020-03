RASTURILA MI SE PORODICA I IZGUBILA SAM SVE! Anabela otvorila dušu: Svi smo oboleli od nečega, ne mogu to da PODNESEM!

Anabela Atijas pred Drvetom mudrosti otvorila je dušu, te prokomentarisala buran prvi dan u "Zadruzi". Ona je napomenula da se dobro oseća u krugu rijaliti cimera, ali da je odnos sa Lunom i njenim ocem Gagijem veoma boli.

"Najviše sam se plašila kako će me prihvatiti ostali zadrugari, ali ljudi su mi nudili hranu i krevet, nijednog momenta nisam osetila negativnu energiju, nema toga, sem kada sam dobila zadatak da pričam o zadrugarima, prosto, nisam ponosna kako sam odreagovala. Ali prvi mi je dan, malo me pucaju emocije po pitanju mojih ćerki koje su ostale napolju. Ne pravdam se, ali sve u svemu, utisci su dobri", počela je ona.

"Odnos koji me najviše vređa u ovoj priči je da Lunin otac ne štiti dovoljno Lunu od problema koje ona ima u vezi. Ispada da ja štitim Lunu od nečega što sam ja prošla, ne, ona opet prolazi kroz istu priču. Ja to ne mogu da podnesem. U trenutku kada sam videla da je ona ugrožena zdravstveno, a da njih dvojica nemaju svest, ja sam pukla. Ja sam odlučila da se borim za sebe, jer nikoga ne zanima kako se ja osećam. Izgubila sam sve, rasturila mi se porodica, svi smo oboleli od nečega. Čak i moja ćerka, nas dve smo bili više od majke i ćerke, ja sam rasla pored nje, imala sam potrebu da je zaštitim, da budem njen pancir, njen štit, da bi ona imala zdravo odrastanje. Očigledno je da je sve puklo po meni, prihvatiću ovo kao nešto iz čega moram da izađem jača. Ima troje ljudi koji me čekaju napolju da im se vratim jača i da počnemo sve gde smo stali pre tri godine", pričala je Anabela.

Na samom kraju razgovora pevačica je priznala i da je zapostavila svoje druge dve ćerke zbog Lune, što joj takođe nije palo lako.

"Ja sam uvek govorila da nemam komentar na svaki poziv medija, bez obzira što sam nazivana kriminalcem, da trošim njene pare... Samo Bog i Luna znaju da to nije istina. Davali smo i više nego što smo mogli njoj, da bi imala maksimum. Bez obzira što imam još dve ćerke, koje zaslužuju isti tretman, moram da priznam da im nisam davala toliko pažnje kao što sam mojoj Luni. Ona danas nema nijednu lepu reč za mene, rekla mi je: 'Zašto si došla ovde ako ti nije dobro?' Ja stvarno nisam uopšte mogla da sedim kod kuće i gledam sve to. Lakše mi je da budem ovde i da pričam svoju priču..." otkrila je ona s knedlom u grlu pa izašla iz Rajskog vrta.

