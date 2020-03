GLEDAO SI KAKO TI MAJKU MALTRETIRAJU! Marko priznao da li je TUKAO LUNU, a onda je Anabela iznela šok tvrdnje

Na priče da je Marka Miljkovića fizički nasrtao na Lunu Đogani kao i da je zbog toga intervenisala policija, di-džej iz Brusa je negirao.

"Nikada u životu. Bože me sačuvaj. Nikada u životu je nisam takao", rekao je Marko Miljković.

"Nije! Nikada se nije desilo. To bi bilo odmah u novinama", reagovala je Luna.

"Verovatno sam ja to tako izmislila", rekla je Anabela.

"Ja sam video njenu ljubav prema Slobi, ali on je pi*kica bio. Nema on ta m*da. Ova devojka je imala m*da da sve to sama iznese. E tu vezu je podržala ova gospođa Atijas! Kada mi je pravila najveća sr*nja i pretila mi, ja nisam", ustao je Marko..

"A ti si frajer koji su je ostavio u finalu. Mnogo mi je bilo simpatično što je pozvana na otvaranje "Paklene Zadrugovizije". Ona je došla kući, te noći je doživela psihičku torturu. Gde je on govorio: "Vučeee, Vučeee" da je ona pričala. On je to izkarikirao kao da je ona u porno filmu. Onda je tu haos nastao. Bila je Premijera, ja nisam bila u Srbiji, pa su pozvali njega. Njemu to nije bio problem da se pojavi na televiziji i da kuva u trenerci iz svoje kolekcije. U Sarajevu si je maltretirao, u Parizu... Ja nisam došla ovde da rasturam vezu", govorila je Anabela.

"Samo kanališ svoju ćerku. Postoji snimak iz Sarajeva. Kada je izašla iz Zadruge 2, sve joj je procvetalo!, govorio je Marko.

"Prva ti majka ima problem jer je maltretirana. Sram te bilo! To je tvoja sramota. Ti da si se lečio na vreme, ne bi bio bolestan, bio bi danas kao Orozović. Tvoja majka ima povredu uveta jer je maltetirana. Ona je doživljavala nasilje, ti si to gledao", navela je Anabela.

"Molim te da moju majku ne spominješ. Siguran sam da ništa ružno nije rekla za tebe. To su lažne teorije. Ja nemam nikakve probleme", rekao je Miljković.

