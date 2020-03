MIMA RASKRINKALA MAJU I JANJUŠA! Vrela akcija dogodila se OVDE?! Mnogi se pitaju šta će TAKI NA TO DA KAŽE!

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš još jednom su se našli na tapetu, tokom najskorije obavljenih "Pitanja gledalaca". Naime, mnoge su interesovali detalji njenog odnosa sa košarkašem, a pojedinim zadrugarima nije bilo teško da upere prstom u Mimu, te obelodane da ih je ona zapravi raskrinkala.

Ona je to navodno uradila izrevoltirana Majom, sa kojom se tada svađala, a u javnosti se nakon svega nametnulo pitanje - šta li će tata Taki na sve ovo da joj kaže.

"Uletela je, ja sam tu sedela i rekla: 'Nemoj da ja kažem šta je ona radila u spoljnjem WC-u' i rekla je ima sa kim je Maja to radila i šta je radila, ja u to nisam htela da poverujem, jer se on i Maja druže, Janjuš je ozbiljan čovek i ja u to nisam poverovala, ali Mima je mislila na Janjuša", objasnila je za crnim stolom Zorica Marković.

"Ja nikada u životu nisam bio u spoljnjem WC", dobacivao je Janjuš, a ni njegova drugarica nije propustila a da ne demantuje glasine o navodnoj vezi sa oženjenim zadrugarom.

