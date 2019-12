TAKI NIKAD ISKRENIJE O ĆERKI ZADRUGARKI! Siguran da je Mića ljubomoran na nju, a tek da čujete šta kaže za TOMOVIĆA!

Radomir Marinković Taki, otac Maje Marinković, siguran je da je Lepi Mića ljubomoran na njegovu mezimicu zbog uspeha koji je postigla u protekloj sezoni "Zadruge". Takođe, on Maju u svemu podržava i izuzetno je ponosan na nju, a što se Tomovića tiče - smatra da nema nikakve šanse kod nje.

"Više puta su je zvali da uđe ponovo u 'Zadrugu', imali smo smrtni slučaj, pa ona nije htela. Na kraju je pristala i neka je, mlada je. Verujem u nju i da će se ponovo pokazati u pravom svetlu. Ono što sam je savetovao je da bude ista kao ranije, ono što ona zaista jeste, ne da menja boje kao kameleon. Uvek je iskrena i puna poštovanja, takva neka i ostane", rekao je Majin otac i dodao da misli da je u rijalitiju ona prepuštena sama sebi, te da ponašanje Marije i Miljane nije korektno.

"Tako nema prijatelja, niko nije iskren i svakome se radi o glavi. Miljani smo bili na krštenju deteta, pa pogledajte samo šta sada Marija i ona rade. Bile su u dobrim odnosima, svaki dan se čule, dolazile su u Beograd da je vide i da se druže. Sve se to preokrene. Kulići nisu fer prema Maji. Marija je pogađa baš onde gde je boli, spominje joj umrle, to su strašne stvari. Opet, i u tim trenucima Maja se obraća sa poštovanjem, zove je teta Marija, ne psuje, ne govori ružne reči i ne svađa se. Nju nećete videti da to radi, nisam je tako vaspitao."

Maja je, inače, u prethodnoj sezoni osvojila peto mesto, a Taki smatra da je upravo to razlog ljubomore Lepog Miće.

"Lepi Mića je ljubomoran na Maju, zato je napada i svašta izgovara. U prethodnoj sezoni Maja je bila peta, a Mića sedmi, mislim da je tada nastao problem. S druge strane, Maja njega i dalje gotivi, svađala se sa svima zbog njega, a eto kako je on uzvratio", rekao je Taki i dodao da smatra da se njegova naslednica u rijalitiju neće zaljubiti.

"Nema šanse da se nešto desi između Vladimira Tomovića i Maje. Komentarisali su i Stefana i Maju, neće tu doći do ljubavne veze. Ona nije ušla u rijaliti da bi se zaljubila. Svakako, podržao bih je ako nađe dečka, ja sam uz nju i u dobru i u zlu, moje je dete, ali mislim da u rijalitiju sada nema muškarca po njenoj meri."

Radomir otkriva da je sam odgajio Maju, ali i da ju je podržao kad se pomirila sa majkom.

"Nikada se nisam oženio i u kuću dovodio druge devojke. To svi znaju, uvek sam bio posvećen Maji, ona je moja jedinica. Pomirila se i sa mamom, sada su u kontaktu. Ta žena me je povredila, želim joj sve najlepše, ali nemamo kontakt. Ona je lepa žena, rodila mi je lepo dete. Vozio sam Maju da se vidi sa njom, ali ja joj se nisam obraćao, smatram da nema potrebe. Podržao sam ćerku kada je donela odluku da se pomire, ali ja ne želim kontakt", zakjljučio je on.

