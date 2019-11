STRAŠNO! TADA JE BILA DEVOJČICA: Maja Marinković iznela detalje NESREĆE koju je doživela! Tata je IZVLAČIO! (VIDEO)

Maja Marinković ispričala je cimerima u rijalitiju nesreću koja joj se dogodila kada je bila devojčica.

Naime, Marinkovićeva je ispričala da je išla na ringišpil, gde joj je preko noge prešao vozić za decu. Međutim, to nije sve, jer je Maja imala nesreću i kada ju je automobil udario.

"Nailazi onaj vozić, tu je bio ringišpil, slušaj. I sad čekam onaj vozić, i ja vidim da ide vozić i stala, ne pomeram se, šanse nema. A on išao mnogo brzo i ja kako sam stala, on mi pređe preko noge. Tata dolazi izvlači me, on se dere. Jednom kao klinka, kad sam išla u školu, bio je neki kamion, uopšte nisam videla da piči auto i bacio me do prodavnice. Ali nije mi bilo ništa, samo sam nosila gips", ispričala je Maja.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

