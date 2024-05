TRPELA TORTURU, STRADALO JOJ I DVOJE DECE Stravična ispovest Slavice, žrtve porodičnog nasilja: Ćerkica ga je prijavila policiji

Žrtva porodičnog nasilja Slavica Tofilović, govorila je za Kurir televiziju o zlostavljanju koje je godinama trpela:

- Ja sam neprestano bila pod strahom i pod strepnjom. Bilo je samo kako on kaže i to je to, moja se ništa nije važila. Isprao mi je mozak, bukvalno. Moja ćerka je to nasilje prijavila. Ja ne bih prijavila zato što me niko nije slušao. Nikom nije dopiralo do ušiju da ja imam nasilje u porodici, čak i u komšijskom krugu, a komšije su znale sve.

Nasilničko ponašanje njenog supruga počelo je nakon njenog porođaja:

- Počelo je kad sam rodila prvo dete 2007. Onda se naglo promenio. Tu je bilo i fizičkog i psihičkog nasilja i svakakvog nasilja. Čak je i ljubomorisao, šta sve nije radio. I na kraju kad mi je stavio nož pod grlo i istero me golu napolje u novembru mesecu, onda je najstarije dete zvalo policiju. Njega su odvezli u SUP u Obrenovac kao i mene. On je dao iskaz i ja sam bila kod doktora i takođe sam davala iskaze. Njega su odmah pritvorili, zato što je već drugi put prijavljen za nasilje u porodici. Tukao je i decu, ne samo mene. Nakon toga je bio u zatvoru godinu dana i na lečenju od alkoholizma. U zatvorskom okrugu. Nakon toga kad su ga pustili, onda mi je slao pretnje preko telefona. Ja sam isto to prijavila i njemu je izrečena zabrana prilaska i zvanje na telefon. Morala broj da promenim od straha.

Slavičina tragedija se nažalost nastavila kada je u požaru izgubila dvoje dece i ostala sama sa svojom ćerkom:

- Posle toga izgubila sam dvoje dece. Ostalo mi je samo ćerka. Psihički sam morala sama sebe sa podignem. Upala sam u neke velike probleme nazvala sam Hajru Ramadani, predsednicu udruženja žrtava nasilja "Hajr". I ona je stvarno žena imala obziar prema meni i mom detetu. Našla mi je posao, stala sam na noge. Psihički sam došla sebi. To je najvažnije. I za sebe i za svoje dete. Jer mnogo znači kad te neko sasluša. I kad te prihvati. I veruje ti.

Na pitanje voditeljke kako je izgubila dvoje dece, odgovorila je:

- U požaru. Ja sam radila taj dan. Oni su ostali u kući i zapalila se šupa.

