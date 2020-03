LUNA TATI GAGIJU OČITALA LEKCIJU! Sve vreme mu mahala kašikom ispred nosa: Meni je ovde najteže, a ti praviš RATOVE!

Luna i Gagi Đogani raspravljali su se u dvorištu "Zadruge", nakon što denser čitavog dana nije želeo da priča sa svojom naslednicom. Od je prekinuo kontakt zato što je ona pričala sa majkom o tome kako se razočarala u njega, jer je rekao da Marko treba da je ostavi, te da ona napusti rijaliti.

"Ti prema njoj nemaš bes i ljutnju, ona to ima, jer je nije prošlo sve to što ste prošli. U njoj stoji to nešto što je boli. Ti što otvaraš te Pandorine kutije, samo praviš nove ratove koji nisu potrebni... Ja znam šta ona očekuje od tebe. Ti treba da kažeš da nisi bio sam svoj. Svi znaju da si se drogirao, reci da si sada svoj čovek", pokušala je Luna da posavetuje svog oca.

"Ona je nezadovoljna sobom. Nije bilo sve tako, ja nisam nju tukao, samo to za auto-put. Zašto je ona ušla da pričamo o ranama koje smo imali", prokomentarisao je Gagi.

"Ne otvaraj nove teme, reci svoje. Ona je pukla, tri godine je slušala sve, pričali su da je najgora. Ti nemaš da budeš zbog čega razočaran u mene. Meni je ovde najteže, ja moram da biram između vas", tvrdila je Luna, dok je sve vreme "mahala" kašikom ocu ispred nosa.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

