VRAĆAO SAM TI SE IZ SAŽALJENJA, TEBI BOG NE MOŽE DA POMOGNE?! Fetić razbesneo Mitrovu: Svi muškarci su mi se ZAGADILI!

Pošto je zadrugarka iznela tvrdnje da njegovi prijatelji varaju žene, Dragana Mitar i Edis Fetić nastavili su svoju raspravu daleko od očiju rijaliti cimera. Tada, on joj je odbrusio kako joj se uvek vraćao iz sažaljenja, te da njoj "ni Bog ne može da pomogne". "Imala si letos pet momaka. Sklanjaj se od mene. Govorila si da sam ti ljubav", urlao je on.

"Šta si ti bio u mom životu? Šta si mi bio? Presretač? Što si se ti bavio mojim životom?" vikala je nazad na njega Dragana.

"Ja sam 10 puta odlazio, a ti si mene zvala. Ja sam se svaki put sažalio", brecnuo se Edo, pa doidatno razbesneo Mitrovu.

"Zgadili su mi se svi muškarci. Ne želim više nikoga da vidim", odbrusila mu je ona.

"Ja ne želim da razgovaram sa tobom. Zašto ti želiš da razgovaraš sa mnom? Dosta si radila šta si ti želela? Hoćeš da me pustiš na miru. Zaobiđi me, ponašaj se kao da ne postojim. Povukla si me za nos da potpišem ovo, ali neću da se zadužujem. Neću da zadužujem ni sebe, ni porodicu. Tebi Bog ne može da pomogne, nema tebi pomoći", grmeo je Edo.

