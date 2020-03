MITROVOJ SE OVA ŠALA NIMALO NIJE DOPALA! Torta izvisio: Ljubavnica ga nazvala SELJAČINOM naočigled svih, evo ZAŠTO!

Dragana Mitar ove večeri rešila je da pokaže šta sve zna u kuhinji, ali joj se smrklo služeći ljubavnika Eda, koji se usred čitave situacije masno našalio. Iz tog razloga ona ga je pred svima prozvala seljačinom, kasnije i gunđajući dalje na njegov račun.

Sve što ju je snašlo Dragana je uredno prepričala Lepom Mići, a Fetić i dalje nije imao pojma oko čega je nastao problem, pa je zaradio novi "nadimak".

"Ostalo je od ljuski i to... Kako si odvratan! Seljačino! Je l' moguće?! Kreten, ja oljuštila jaje, on meni kaže: 'Šta mi pereš jaja'. Budala, kao da mu isečam, on meni kaže: 'Ja ih gurnem do kraja'. Pa isečeš valjda, majku mu", pričala je ona za kuhinjskim pultom.

