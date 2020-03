ANA OSTAVILA IMUĆNOG ARAPINA ZBOG DAVIDA? Drugarica je raskrinkala: On je njoj i DŽEPARAC davao, a ona ni da ga SPOMENE!

Izvesna nekadašnja prijateljica Ane Korać otkrila je niz pikanterija iz privatnog života vrele zadrugarke, napominjući da je ona neko ko nikada nije uzimao novac za s*ks, već da se uvek jednostavno zaljubljivala u moćne muškarce koji bi joj rado ostvarivali sve želje.

"Ana nikad nije uzimala pare za se*s. Ona je uvek birala moćne muškarce u koje se zaljubljivala, a oni su imali novca da ispune sve njene želje, jer su je obožavali. Takav je slučaj bio i sa Mahmutom iz Dubaija kog je upoznala pre tri godine u Turskoj", počela je ona, prenose mediji pisanje Stara: "Njega je mnogo volela, kao i on nju. Mahmut ima mnogo para i pravi je milioner", istakla je izvesna prijateljica, te objasnila kako Mahmutov otac ima naftne bušotine po Emiratima, te eto odakle mu silno bogatstvo.

"On je tada imao 32 godine i čak se šalio kako hoće da ženi Anu, ali da mu vera to ne dozvoljava. Pošto ona u to doba nije mogla da dobije vizu za Emirate, viđali su se u Istanbulu skoro svakog meseca. On joj je slao pare za avio-kartu i džeparac, a onda bi provodili po nekoliko dana u najskupljim hotelima u Istanbulu", nastavlja, navodi se, ona.

"Kada su bili odvojeni, redovno su imali se*s preko video-poziva, pa tako ja imam fotografije koje je Ana slikala kako bi se posle hvalila kako je Mahmut zgodan i obdaren. I ja sam ga lično upoznala kada smo išle u Istanbul, i sada se povremeno čujemo. Znam da je Ana raskinula sa njim kada je počela vezu sa Davidom Dragojevićem, ali mi je on rekao da se i dalje čuju s vremena na vreme", dodala je Anina nekadašnja prijateljica, koja je otkrila kako je želeo da joj se pridruži u Rimu na jednom putovanju, ali Koraćeva to nije dozvolila jer voli drugoga - Davida.

On je to, navodno, ispoštovao.

"Čisto sumnjam da je to ispričala Davidu jer je od njega sakrila i da je Arapin zove. Ona je takva, tačno zna šta sme, a šta ne sme da kaže svojim partnerima. Zato je obožavaju svi dok posle ne saznaju istinu", zaintrigirala je na samom kraju drugarica ove zadrugarke.

