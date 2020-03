NEMA KO JE NIJE RAZVLAČIO, SKIDALI SU JE SA ŠIPKE: Maja iznela OVE tvrdnje na Anin račun! Janjuš URLAO na nju (VIDEO)

Maja Marinković i Ana Korać posvađale su se tokom ovog popodneva i tom prilikom pale su žestoke reči, a onda je Maja sela sa Janjušem na krevet i zbog Ane se svađala sa njim. Janjuš je urlao na Maju.

"Ona je prva počela. Ne čačkam ih. Šta ti misliš da sam ja glupa? Ne može meni te forice njihove. Ne može ona mog oca da uzima u usta. Ja sam takva za Takija. Kunem ti se u Takija. Pre bih šetala takvog frajera nego ovog indijančića ovde sa šarenim čarapama i rančićem pingvinom oko struka. K*rva jedna smrdljiva. Neka prizna dečku ko ju je j*bao. Smeju mu se ljudi u facu, ne zna ko mu je razvlačio devojku. Ko zna koliko ih ima tu za stolom", govorila je Maja.

"K*rva jedna smrdljiva. Dođe mi tu neka koju nema ko nije razvlačio. Ona će meni da priča "potočarko", ona koja nema za sijalicu, a ovaj seljačić iz Veternika nije imao za kiriju. Meni došli da glume mangupe. Nema ko je nije j*bao, sa šipke je skidali. Ona će meni da kaže da sam seljanka, ona seljanka iz Ivanjice. Ona ne može da uzima mog oca u usta i to je kraj... On će da viče da će Mungos da k*ra tatu, j*bem li ti mater u p*čku. Imala sam jednog momka navijača, priča da su me razvlačili navijači", navodila je Marinkovićeva.

"Ali nisi trebala to da kažeš. Blaže je njeno nego tvoje. Nisi to trebala da kažeš! Ti joj reci: "Da, treba da se obesiš". Ja ne znam šta vi... Pusti, ustala si da komentarišeš budžet. Kažeš: "Hvala ti Brendone" i sedneš i koga boli k*rac. Ako su oni katastrofa, ne moraš ti da budeš", počeo je da urla Janjuš na Maju.

