DODATNO JAČANJE PARTNERSTVA DVE ZEMLJE! Saradnja s Kinom otvara nove perspektive napretka i razvoja Srbije

Dodatno jačanje saradnje Srbije i Kine, koje je potvrđeno posetom kineskog predsednika Si Đinpinga Srbiji, našoj zemlji doneće brojne benefite, kako ekonomske tako i političke i u mnogome pomoći Srbiji da se izbori sa turbulentnim vremenima i ptitiscima koji neprestano nailaze sa nekoliko frontova, složni su sagovornici Kurira. Između ostalog, kako ukazuju, našoj državi se zahvaljujući ovoj saradnji otvaraju nebrojene mogućnosti za dalji rast i razvoj, dok uz sebe ima jednu od najjačih zemalja sveta kao savetznika u zaštiti svojih interesa unutar multilateralnog sveta.

Komentarišući dvodnevnu posetu Si Đinpinga Beogradu tokom koje je potpisano 28 međudržavnih sporazuma i obostrano konstatovano čelično prijateljstvo dve zemlje, ministar finansija Siniša Mali ocenio je da ova saradnja otvara nove perspektive napretka i razvoja Srbije. - Saradnja sa Kinom najveća je razvojna šansa naše ekonomije kada pogledate 10, 20 godina unapred - istakao je Mali.

foto: Printscreen/Pink TV

Osvrnuo se i na zajedničku izjavu dvojice predsednika - Prva smo zemlja u Evropi sa kojom Kina potpisuje takav dokument, o zajedničkoj budućnosti - naglasio je Mali.

Važna poseta

Karijerni diplomata Zoran Milivojević za Kurir ocenjuje i u političkom i u ekonomskom smislu ova poseta izuzetno važna, posebno u kontekstu u kojem se odvija, a to su pritisci na Srbiju, dok je Kina nesumnjivo vodeća svetska sila bez koje se ne mogu zamisliti međunarodni odnosi i globalna scena.

foto: Kurir televizija

- Sama poseta potvrđuje međunarodni položaj Srbije. Jasno je da je Đinping pravio selekciju koje će zemlje u Evropi posetiti i Srbija je potvrđena kao ključna zemlja za kinesku spoljnu politiku i odnose na ovim prostorimna.

Takođe, zajednička izjava dvojice predsednika i njena suština je nova formula s kojom Kina nastupa u Evropi, a znači saradnju bez uslova i bez ograničenja, što potvrđuje i 28 sporazuma u ekonomskoj sferi, kao i prednosti koje Srbija dobija u odnosu na ostale zemlje u Evropi. Sve to je potvrda političke osnove - navodi Milivojević.

Ističe i da je zabetonirano poverenje koje je izgrađeno između dve države, i to na direktan način a bazira se na principima i stavovima sa kojima dve države nastupaju - uvažavanje povelje UN, međunarodnog prava, nezavisnosti, te puno poštovanje.

- Značajno je istaći i činjencu da nema otvorenih pitanja između naših država, te da nam se podudaraju interesi, bez obzira na veličinu država - naglasio je Milivojević

Ukazao je i da su po pitanju ekonomije jasne neograničene mogućnosti.

- To je otvaranje najvećeg tržišta na svetu za Srbiju, što joj daje mogućnost i u razvojnoj sferi a ne samo po pitanju povećanja trgovinske razmene. Plus, Kina je najveći investitor, a ovakva politika je plus za dalju konsolidaciju i ekonomsko jačanje - kaže Milivojević i konstatuje:

- Pokazan je jasan stav Kine da će štiti intese Srbije na globalnom planu unutar multilateralnog sveta i multipolarizma za koji je jasno da dominira na svetskoj sceni.

Ana Brnabić Garant za zajedničku budućnost foto: Zorana Jevtić Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila je da poseta kineskog predsednika Beogradu daje dodatni zamajac za unapređenje odnosa Srbije i Kine, kao i da je uverena će nakon ove posete kineski investitori i kompanije biti još prisutniji u Srbiji. - Stvoreno je jedno uzajamno razumevanje, koje i jeste garant za zajedničku budućnost - istakla je ona.

Produbljivanje

Ekonomista Mihajlo Rabrenović za Kurir ocenjuje da je ovo produbljivanje saradnje dve zemlje od izuizetnog značaja za Srbiju, te ukazao da bismo bez Kine imali čak trećinu investicija manje, ali i manju zaposlenost, plate, izvoz...

- Nema sumnje da bi svakodnevni život naših građana bio mnogo teži da nema značajnih investicija koje u novijem periodu imaju obim od 30 odsto ukupnih investicija - naglašava Rabrenović.

foto: Kurir televizija

Smatra i da su mnogi ljubomornui što predsednik Kine dolazi u samo tri evropske zemlje od kojih je, kaže, jedna mala ali dostojanstvena Srbija.

- Samo jedan od sporazuma, Sporazum o slobodnoj trgovini, otvara širom vrata za povećanje izvoza iz Srbije, što je retka prilika koju bi trebalo da iskoristimo na najbolji omogući način u vremenu koje dolazi. A ništa manje značajni nisu ni brojni projekti iz oblasti saobraćaja koje bismo mnogo teže realizovali bez njih, poput najavljene izgradnje metroa, održavanja EXPO-a...

Sve u svemu, ovi odnosi između naše dve zemlje su od izuzetnog značaja na različite načine - politički, strateški, ekonomski, trgovinski, investiciono - zaključio je on.

Da je ova poseta i nada nadu da će kineski uticaj, posebno u UN, omogućiti Srbiji da barem spreči neke vrlo neprijatne i sporne odluke koje se spremaju na nivou UN, poput rezolucije o Srebrenici, smatra istoričar Stanislav Sretenović.

- Nada je u tome da će Kina uspeti svojim autoritetom i uticajem među malim državama, brojem da nadjača uticaj zapadnih zemalja koje po svaku cene žele da neprijatne rezolucije po Srbiju prođu - kazao je on za Kosovo online.

5 ključnih benefita - Potvrda međunarodnog položaja Srbije - Podrška Kine po svim važnim državnim pitanjima (očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, podrška u SB UN...) - Jačanje trgovinskih odnosa (Sporazum o slobodnoj trgovini) - Investicije (infrastruktura, EXPO, ...) - Dalji napredak i razvoj Srbije

Kurir.rs