PREDSEDNICA NARODNE SKUPŠTINE BRNABIĆ: Poseta Sija dodatni zamajac za unapređenje odnosa sa Kinom

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da poseta kineskog predsednika Si Đinpinga Beogradu daje dodatni zamajac za unapređenje odnosa Srbije i Kine, kao i da je uverena će nakon ove posete kineski investitori i kompanije biti još prisutniji u Srbiji.

Ana Brnabić je ocenila da je doček kineskog predsednika "izgledao impresivno" kao i da je posetu obeležio prijateljski i prisni razgovor uzajamnog poštovanja i poverenja između dva predsednika, Vučića i Sija.

"Stvoreno je jedno uzajamno razumevanje, koje i jeste garant za zajedničku budućnost", istakla je Brnabićeva.

Podsetila je na neke teme jučerašnjeg razgovora koje je ocenila kao važnim za Srbiju, kao što su zajednička komisija za napredne tehnologije, biotehnologija, veštačka inteligencija, kao i potencijlana investicija u fabriku vagona i vozova koja bi bila izuzetno važna za Srbiju, jer se, kako je navela, ceo svet vraća železnici.

"Zaista mi se čini da je ova poseta u svakom smislu dodatni zamajac za građenje naših odnosa sa Narodnom republikom Kinom i to na tri stuba -političkom, ekonomskom i tehnološkom", istakla je Brnabićeva, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

Podsetila je da je Kina globalna politička, ekonomska i tehnološka supersila i navela da Kina prema drugim zemljama gaji poštovanje i poštuje njihov suverenitet i pravo da donose odluke samostalno.

"To mnoge supersile ne rade. Nažalost, prisutan je trend da oni koji su politički i ekonomski nadmoćni, žele drugima da nametnu svoj sistem odlučivanja i svoj način života. Ne poštuju njihov suverenitet da donose odluke. Narodna republika Kina je u tom smislu drugačija i ja mislim da je to dobar zalog za budućnost", navela je Brnabićeva.

Ona je ocenila da ako se želi da svet u budućnosti bude miran, stabilan i da taj mir bude održiv, sve više supersila moraće da poštuje suverenitet drugih zemalja.

"Mislim da će Kina biti pod velikim pritiskom u bliskoj budućnosti, da odlučuje o nekim pitanjima koja mogu da donesu mir u ovom izuzetno uzburkanom svetu. Kina je do sada bila ta globalna supersila koja je bila izuzetno uzdržana, tako da će tu biti zanimljivo videti kako će se Kina pozicionirati", ocenila je Brnabićeva.

Navela je da je važno što Srbija ima supersilu koja poštuje njen suverenitet i dodala da je to globalna supersila koja je u usponu, a koja poštuje teritorijalni integritet Srbije.

Istakla je važnost zajedničke tehnološke budućnosti dve zemlje i da je važno da veliki deo inovacija, istraživanja i razvoja, posebno u domenu veštačke inteligencije i biotehnologije, bude u Republici Srbije.

"Mi imamo naučnike koji su spremni za to, imamo naučne istraživačke institute koji to mogu da ponesu. Mi ćemo dodatno uraditi mnogo na tom polju, izgradnjom BIO4 kampusa ovde u Beogradu, ali u okviru tog kampusa će raditi istraživači, naučnici, najbolji studenti iz čitave Srbije i to je za mene zalog za zajedničku budućnost", rekla je Brnabićeva.

Podsetila je da je u poslednje tri godine Kina najveći pojedinačni strani investitor u Srbiji i smatra da će nakon ove posete njihovi investitori i komapnije još prisutniji u našoj državi.

(Kurir.rs/RTS)

Bonus video:

09:56 Govor Si Đinpinga u Palati Srbija!