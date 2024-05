"POSETA SI ĐINPINGA JE DIPLOMATSKA KONTRAOFANZIVA KA NAŠIM PROTIVNICIMA!" Jerković: Da li je slučajno što su se na zapadu utišali?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping potpisali su u Beogradu Zajedničku izjavu o podizanju odnosa sa nivoa strateškog partnerstva na nivo zajedničke budućnosti.

Na ceremoniji je razmenjeno još 28 dokumenata o saradnji. Dvojica lidera ocenili su da je prijateljstvo dve države iskreno i čelično.

Povodom posete kineskog predsednika Srbiji u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Aleksandar Jerković, predsednik pokreta "Nema nazad iza je Srbija", Vladimir Kljajić, politikolog i prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menandžment.

- Gledamo na budućnost koja je prožeta ekonomskim pitanjima. Kina je motor globalnog razvoja i ova poseta će sigurno doprineti da se srpski proizvodi plasiraju na kinesko tržište. Treba teći da Kina Srbiju pre svega posmatra kroz prizmu političke saradnje jer njeni ekonomski interesi nisu toliko važni u odnosu sa Srbijom imajući u vidu veličinu Srbije i odnos srpske i kineske ekonomije. To je jedan mali pricenat njihovog izvoza i uvoza koji dolazi iz Srbijie - rekao je Kljajić i dodao:

- Dosta je važno i time je našoj zemlji dato na političkom značaju što je Srbija jedna od samo tri evropske zemlje koju je kineski predsednik posetio. Druge dve će biti kao što znamo Mađarska i Francuska. Ipak budućnost Srbije je pre svega orjentisana ka EU, ali postoji interes od balansiranja pre svega u ekonomiji i ova poseta može doprineti tome da malo manje zavisimo od Evropske unije i da se uspostavi diverzifikacija ekonomske saradnje Srbije sa spoljnim partnerima.

Rabrenović je konstatovao da su vrata za saradnju dve zemlje otvorena, ali da je kako bi ona bila uspešna potrebno da menjamo sebe:

- Vrata su širom otvorena za saradnju. Sporazum omogućava bescarinsku saradnju i time naši proizvodi postaju mnogo konkurentniji jer nemate tegove na nogama kao većina drugih zemalja koje moraju tamo da izvoze. Naši proizvodi će biti jeftiniji. Da bismo, međutim, povećali izvoz moramo da preduzmemo strategijie koje su za to potrebne i vrlo konkretne. Evo juče smo gledali prilog razgovora sa Kinezima u Beograda. Oni gotovo svi znaju srpski jeziik. Pre svega to moramo. Postoji na našem filološkom fakultetu odsek za kineski jezik. Milsim da je to važno. Može i preko kurseva. Da menjamo sebe i da upoznajemo njihovu kulturu. Kako oni vide biznis i na koji nain razmišljaju.

Jerkovoć je ocenio posetu kineskog predsednika kao svojevrsnu kontraofanzivu:

- Ja ovo posmatram kao diplomatsku kontrofanzivu. Odgovor protivnicima suvereniteta naše zamlje kao spoljnim tako i unutrašnjim. Dovoljno je da pogledate jučerašnj susret i na kom je to bilo nivou i da ga uporedite sa posetom Šolca Kini. Nije ga dočekao čak ni gradonačelnik grada u koji je sleteo već njegov zamenik. Nasuprot tome imamo ovakvu posetu i postavlja se pitanje da li je baš slučajno da se nakon pet godina prva poseta Kine Evropi odvija na dan kada je mogu slobodno reći Kina bombardovana, jer kineska ambasada u Beogradu je prostor Kine. Da li je slučajno da se tokom ove posete na Savet Evrope ne stavlja pitanje prijema tzv. Kosova. Zašto su se baš sad utišale priče o rezoluciji o Srebrenici?

