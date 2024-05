NOVO POGLAVLJE! Dolazak Si Đinpinga u Beograd snažna potvrda čeličnog prijateljstva Srbije i Kine!

Predsednik Kine Si Đinping posle pet godina dolazi u Evropu i Beograd će biti jedna od tri stanice na njegovoj evropskoj turneji, pored Pariza i Budimpešte. Si će boraviti u Beogradu 7. i 8. maja i ova poseta se u političkom i ekonomskom smislu smatra izuzetno značajnom, a posebnu težinu ima zbog aktuelnih globalnih događaja, ocenjuju sagovornici Kurira.

Izbor zemalja

Ambasador Kine u Srbiji Li Ming poručio je da će poseta Si Đinpinga Srbiji biti važna prekretnica koja će otvoriti novo poglavlje u istoriji srpsko-kineskih odnosa.

foto: Emilija Jovanović

- Čelično prijateljstvo Kine i Srbije je duboko. Poslednjih godina, pod rukovodstvom predsednika Sija i Vučića, kinesko-srpski odnosi su na visokom nivou i postižu plodne rezultate. Predsednik Si će na poziv Vučića ponovo posetiti Srbiju za nekoliko dana, posle osam godina. Kineska strana je spremna da iskoristi tu posetu, da otvori novo poglavlje u istoriji srpsko-kineskih odnosa - najavio je Ming.

Kineski predsednik Si Đinping pre dva dana je odgovorio na pismo radnika Železare HBIS u Smederevu, ohrabrujući ih da daju nove doprinose kinesko-srpskom prijateljstvu, prenela je agencija Sinhua, potvrđeno je RTS. Razvoj železare, rekao je on, ne može se postići, između ostalog, bez posvećenosti i napornog rada radnika, koji su marljivo radili na brzom rastu čeličane i ispisali novo poglavlje čeličnog prijateljstva između Kine i Srbije.

Bivši diplomata Zoran Milivojević naglašava za Kurir da je dolazak Sija izuzetno važan, pogotovo u sadašnjem kontekstu na globalnom planu. On naglašava da Kina Srbiju vidi kao zemlju s kojom ima najbolje političke odnose u Evropi u ovom trenutku i kao strateškog partnera.

foto: Kurir TV

- Izbor Francuske, Mađarske i Srbije nije nimalo slučajan. Izbor zemalja govori o nekim strateškim interesima Kine i o kineskom viđenju Evrope u ovom trenutku. Kina u Francuskoj vidi jednog od partnera na kolektivnom zapadu s kojim može da održava neku vrstu dijaloga. Mađarska je za Kinu država koja ima autonomnu spoljnu politiku i nije u potpunosti na onim linijama na kojima se opredeljuje zapadna politika prema Kini. Srbija je na prvom mestu kao partner Kine u Evropi u ovom trenutku, zemlja od najvećeg poverenja i s najvišim stepenom političkih odnosa s Pekingom. Ova poseta će biti potvrda toga - objašnjava naš sagovornik.

Odskočna daska

Govoreći o ekonomskom aspektu, Milivojević je rekao da će evropska turneja Sija biti svojevrsna odskočna daska i za neke druge projekte u Evropi.

- Železnica je u prvom planu i pruga Solun-Beograd-Budimpešta. Oni su vlasnici luke u Solunu i Pireju, tako da im je i Grčka važna. Kina je u ekonomskom smislu dominantna sila i na neki način je predvodnik kolektivnog juga, gde Srbija ima najveći broj prijatelja i najveće razumevanje za njene strateške interese u ovom trenutku, a to je očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, podrška vezana za Kosovo i Metohiju i za naše državne i nacionalne interese. I to je kontekst u kojem će se poseta odvijati. Dakle, potvrda najvišeg mogućeg stepena političkih odnosa, dalji razvoj ekonomskih odnosa, stupanje na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini, koji nam otvara najveće unutrašnje tržište na svetu, a to je kinesko tržište sa svim potencijalima - izjavio je Milivojević.

Predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku Zoran Spasić ocenio je za Kurir da je sama činjenica da smo jedna od tri evropske zemlje u koju dolazi predsednik Kine pokazatelj koliko Srbija uživa ugled i poštovanje u svetu.

foto: Privatna arhiva

- Zahvaljujući ličnim odnosima predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga, odnosi Srbije i Kine nalaze se na najvišem bilateralnom nivou u istoriji. Kina je jedan od značajnijih investitora za našu zemlju, ulaže u industriju, fabrike, industrijske parkove, putnu i železničku infrastrukturu, i ti iznosi se mere milijardama evra. Srbija ima podršku Kine u očuvanju svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Samo tokom 2022. izvoz robe iz Srbije u Kinu dostigao je rekordne 1,2 milijarde dolara. Sa naše strane će biti inicirani projekti ubrzanog razvoja, od letećih automobila do satelita i slično. Od 1. jula Sporazum o slobodnoj trgovini postaće efektivan i počev od tada 843 proizvoda iz Srbije bez ikakvih carinskih opterećenja ide na teritoriju Kine - naglasio je Spasić.

Simbolika datuma Dan kada su pale bombe na Ambasadu Kine foto: Beta Poseta Si Đinpinga Beogradu poklapa se se 25. godišnjicom NATO bombardovanja kineske ambasade. Tog 7. maja 1999. pet bombi je pogodilo zgradu ambasade. Poginule su tri osobe, među kojima su bila dva kineska novinara, a povređeno je najmanje 20 ljudi. Zvaničnici NATO i SAD odlučno su saopštili da bombardovanje kineske ambasade nije bilo namerno.

Relacija Beograd-Peking Druga Sijeva poseta za osam godina Si je poslednji put boravio u Srbiji 2016. godine, što je bila prva poseta nekog kineskog predsednika Srbiji nakon 32 godine. Vučić se s predsednikom Kine sastao u oktobru prošle godine u Pekingu, tokom trećeg foruma "Pojas i put", kad je potpisan sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine.

BROJKE 5,5 milijardi dolara je Kina uložila u Srbiju od 2014. do 2023. godine 6,1 milijardu evra iznosila je prošlogodišnja robna razmena s Kinom 4 odsto iznosi kineski udeo u ukupnom srpskom izvozu, što Kinu čini sedmim srpskim izvoznim tržištem