MUFTIJA JUSUFSPAHIĆ SE RASPLAKAO U PROGRAMU UŽIVO: Govorio o Srebrenici i sramnoj rezoluciji - MOJA ZEMLJA I NAROD NISU GENOCIDNI!

Muftija beogradski Islamske zajednice Srbije Mustafa Jusufspahić gostovao je jutros u jutarnjem programu i tom prilikom izneo svoj stav i viđenje o izglasanoj rezoluciji o Srebrenici.

Očiju punih suza on je istakao da je Srbija njegova zemlja, da je on Srbin muslimanske veroispovesti, i da se ova zemlja i narod nikako ne mogu okarakterisati kao genocidni. Tom prilikom otkrio je i da je njegova porodica nastradala u Srebrenici, ali i da su pojedinci ti koji žele da zavade narod, a kasnije da ubiraju plodove do kojih su došli bez i jednoj jedinog metka.

- Moja izjava je bila usmerena ka miru, ka onome što nam Bog u Kuranu govori. Ja sam musliman koji je rođen u Srbiji, imam korene i u Bosni i u islamskom svetu razmišljao sam zašta treba čovek da se uhvati u tim okolnostima, mi imamo pravila koja Bog daje, a to su: "Nećete ući u raj ako mi nećete verovati, a nećete verovati ako ne volite jedni druge". Put ljubavi je put iskušenja, zemlja nije koncepirana da bude raj, jer mora da se odvoji crno od beloga. Pojedinci su imali namere o ovome, a ne moja zemlja. Oni su želeli da nas iskoriste kao topovsko meso, ali mi nismo bića bez razuma i uma, a ne da se razumimo u nekim političkim stvarima. Ova moja zemlja nije zemlja istrebljenja bilo kog naroda, dokaz sam ja, dokaz imamo i kod drugih ljudi. Ulice se zovu po raznim imenima koji su muslimanskog porekla, to dokazuje da ovo ne može biti genocidan narod. U mojoj Srbiji, u mom Beogradu ima ljudi sa kojima se ja družim, ja nisam video ratnog zločinca - istakao je muftija beogradski.

- Ja znam šta su proživljavali ljudi u Bosni, porodica mi je poginula u Srebrenici, porodica moje žene isto. Kako možete da kažete da ja pozivam protiv moje braće, ja pozivam kuda je put, moramo naučiti svoju školu. Nijedan narod, nijedna država ne može da podržava sulude ideje pojedinaca za istrebljenje nekog naroda.

Na pitanje da li ima prostora da se još uvek nešto promeni, Jusufspahić se osvrnuo na to da je Srbija bila prva u Evropi koja je prihvatila islamsku veru, posle mnogo godina koliko je bila pod Osmanskim carstvom.

- Uvek ima prostora, mi treba da budemo ponosni što je Srbija prva u Evropi koja je priznala islam kao veru, nakon odlaska Osmanskog carstva. I sada će neko prikazivati moju Srbiju u svetu kao istrebljivačku državu. Mi smo dati od Boga jednoga. Mi smo na Boga zaboravili svi, ali mi odosmo pod tu zemlju, jer ovo ovde nije raj već mesto gde pokazujemo svoju ljudskost. Mi se slabo poznajemo, niko neće tuđe da čita. To je razlog što se ovo dešava, i predsednik je poželeo da pročita kuran da se upozna. Bog nije dao da se mi ovde ubijamo međusobno, ubijamo budućnost, to nije Bog dao, on je nama dao da uđemo u mir. Ja molim moju braću u Bosni, moju braću Srbe da nađemo zajedničku reč, nama ne žele dobro ovi sa strane to smo utvrdili - istakao je muftija.

- Ja imam osećaj da ljudi neće da daju svom srcu prostor, to su nažalost mediji najviše koji neće da daju priliku tome, malo se govori o ljubavi, govori se o mržnji, krvi, naša deca to gledaju. Mi moramo da se resetujemo, postoje knjige kako da nađemo način, mi nismo blizu jer čitamo samo novine. Mi njega trebamo da slavimo. Mi idemo sa ovoga sveta, meni će neko napisati da sam izdajnik, ali ja nisam. To nacistički ljudi mogu da kažu, koji su zaboravili sve. Potpuno sam siguran da se svaki musliman slaže sa ovim što ja pričam, kome je ovo zemlja, koji ovde živi, koji nisu korumpirani, da ovako razmišljaju. Ima nas u Srbiji šest stotina hiljada muslimana - rekao je Jusufspahić.

Na pitanje da li misli da oni muslimani koji žive u Sandžaku i Preševu misle isto, muftija beogradski je odgovorio:

- Sigurno misle da Srbija nije genocidna zemlja, koja istrebljuje, u većini misle. Neka se oglase ti koji su protiv, ja ih nisam čuo. Sem onih koji politički žele da nametnu Islam - istakao je.

Mnogi su rekli da je ova rezolucija pomirenja, da će baš ona da nas pomiri, kako nas ona umiruje?

- Ova rezolucija umirenje da nas nema, da nas nestane, da svi resursi dođu njima bez muke, bez metka, a da se međusobno zavadimo, a da oni budu u finalu bez ikakve borbe. Ljudi od vere su to videli, ja sam to prepoznao. Niko neće rat, a neki se raduju jer je njima rat biznis. Mi moramo da damo srcu i duši vremena, jer ona to traži. Nije pravedno da se ispašta. Vidim suzu u vašem oku, kao i u mom i sve vam govori - istakao je Jusufspahić.

