(UŽIVO) "PREDVIĐAM VELIKE SUKOBE U SVETU U BUDUĆNOSTI" Vučić: Plašim se da sam u pravu, ređajući činjenice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je gost specijalne emisije na televiziji Pink.

Predsednik će u emisiji, uoči izbora, govoriti o svim najvažnijim temama koje se tiču Srbije.

Vučić: Moraćemo mnogo da uradimo u Vojvodini

- Kada se striktno držite plana, dolaze rezultati. Miloš je govorio malopre, jeste Srem uz Novi Sad i Beograd najrazvijeniji. Gotovo da nemate onih koji su nezaposleni u svim opštinama, manje od 5 odsto nezaposlenih. I Ruma i Sremska Mitrovica ide dobro, i Stara Pazova ide dobro, jedino me još brine Šid. Ono gde moramo mnogo više da uložimo i u Vršac, Zrenjanin i Kikindu. Banat, uvek smo mislili Vojvodina je razvijena, zaboravljajući ovo. Moraćemo da radimo više i na infrastrukturi i zapošljavanju. Tu su i Sombor, Kula, Odžaci, Vrbas, tu će stanica značiti mnogo.

- To su tačke na severu Srbije gde ćemo morati još mnogo da radimo. Voda je problem u celoj Vojvodini. U Zrenjaninu je ekstremno velik problem. To ide najsporije i tu se Irena trudi, ali najsporije to ide i iz subjektivnih i objektivnih razloga. Sada ćemo da ubrzamo to. Do septembra će da bude otvorena brza saobraćajnica do Batajnice, do Požarevca uskoro otvaramo, pa nastavljamo do Golupca.

- Kad smo otvarali Miloš Veliki, niste mogli u početku živu dušu da vidite na putu - istakao je i dodao da je sad skroz drugačija priča.

Vučić istakao 4 stvari od suštinskog značaja

- Expo je i od Bačkog brega, put preko Sombora, Kikinde, Crnje, Expo je i auto-put, svaka nova fabrika i sve ono što ćemo da uradimo do 2027. godine. Četiri problema, četiri važne stvari, jedna je veštačka inteligencija, softveri, druga je hrana, da bolje upravljamo industrijskim resursima u budućnosti. Onda zdravstvo, lekove da obezbedimo dovoljno, i energičke sirovine i četvrta je vojska, da bismo umeli da sačuvamo mir i odvratimo svakoga ko bi zemlju da ugrozi - rekao je Vučić.

Vučić: Ja ne mogu da obećam bolji život, ako ne budemo radili više i napornije

- Ko bi normalan rekao, u predvečeri izborne kampanje. Neću dozvoliti dok imamo većinu, da uopšte razmatramo, zato što ljudi misle da je sreća u neradu, u neaktivnosti, u lažnim, praznim obećanjima. Ja ne mogu da obećam bolji život, niti iko može, ako ne budemo radili više i napornije - rekao je Vučić, osvrnuvši se na zahteve da uvede 4-dnevno radno vreme u nedelji.

- Sve to lepo zvuči kako ćemo mi da uradimo sve to, kad neko dođe "jao uradi ovo, ono", ali odakle? Imali smo problema s novcem, ali smo to izgurali i srećan sam zbog toga - istakao je.

Istakao je da predviđa velike sukobe u svetu.

- Predviđam velike sukobe u svetu u budućnosti i plašim se da sam u pravu, ređajući činjenice - istakao je Vučić.

Kampanja za lokalne izbore ulazi u finiš, a predsednik Srbije rekao je da ga nije bilo šest dana u kampanji.

- Nije bila neka duga kampanja. Pre šest dana sam se vratio iz Njujorka - rekao je.

Voditeljka je na samom početku istakla da predsednik izgleda sveže, kao da ga kampanja nije iscrpela.

- Za mene su svaki izbori važni. Postoje ljudi koji znaju koliko je stabilnost važna, koliko je napredak važan i koje god izbore izgubite, vodite zemlju u nestabilnost - rekao je predsednik na početku.

- Moguće je da stvari budu lošije. Danas kad smo bili u Nišu, ja sam rekao pošto mi se čini da će najneizvesnije biti u Nišu, da budem sasvim otvoren, da bih lično najteže podneo da ne pobedimo u Nišu - rekao je Vučić i dodao da su toliko besanih noći imali u Nišu i borili se za Niš.

- Neki ljudi i kad pobede na izborima, gledaju svoje nedostatke i žele da ih isprave. Mi smo i prošli put ispravljali greške. Promenili smo i članove liste. Hoćete da pošaljete signal, shvatili smo poruku, slušali smo građane, razumeli smo šta su rekli i doveli smo nove ljude - istakao je Vučić.

- Nisu me pripremali za večeras. Ovde sam stigao u 20.59. Kada ste u nekom sportu, u politici, sebi postavljaš visoko lestvicu. Tijana je vicešampion. Postavljaš visoko lestvicu, nema tu "pritisak mi je visok", ko te pita, igraš da pobeđuješ. Naš je posao da idemo napred. Da budu veće plate, penzije, ali za to moraš da pobediš i nema kuknjave "bio sam ovamo, onamo, kiša, udes" - dodao je, nakon čega je pušten predizborni spot.

- Ovo je po meni bio najbolji spot. Mogli ste da vidite po reakciji publike zašto ja mislim da je to najbolje nešto što smo mogli potpuno prirodno da proizvedemo bez specijalnih efekata. Tu su dve divne dame koje su iskreno govorile iz srca, to nisu glumci, već naše komšije, prijatelji. Ovi iz stručnog tima su smatrali da je dovoljno to što sam ja mrgud i da im je potrebno bolja atmosfera, više pozitivne energije, onda izbije svađa na štabu, onda smo se dogovorili da pokažemo šta nam je dilema. Ovo govori o 3 stvari: da imamo mir i stabilnost, da imate stalna primanja... I na kraju jedna suštinska stvar, ponekad nije fer, ako nekad gradite, radite i borite se, nije fer da budete kažnjeni. Ako vas narod kazni, to morate da prihvatite. Mi ćemo da prihvatimo poraz i čestitamo našim protivnicima i gledaćemo da ispravljamo greške i da ih pobedimo sledeći put - rekao je Vučić.

- Kad mi kažu od 55 dana je bio na televiziji 55 puta, zamislite a ja sam svih 55 dana radio. Za nas je strašno važno da pokažemo ozbiljnost i kažemo šta ćemo da radimo. Sve druge kad pitate, danas sam video novu poruku "streljaćemo ga kao Saučeskua". Samo razmislite šta bi oni radili da je to neko za njih rekao. Nije to problem, ali ne možete da streljate sve bolnice, kilometre puteva, pruge, naučnotehnološke centre, fabrike... U tome je razlika, pogledajte sve ove ljude, ni od koga nećete čuti nijednu ružnu reč o našim političkim protivnicima - rekao je.

- Naši protivnici na izborima ne nude ništa - dodao je.

Vinka Injac: Bitno je da bude mira

- Bitno je da bude mira, da starost dočekam u miru, da imam pristojnu penziju, da od te penzije mogu da živim. Da mladi imaju posao, pristojne plate, da ne moraju da idu preko, da stvore ovde svoju porodicu. To nam je najbitnije, mir nam je najbitniji - rekla je žena iz izbornog spota, Vinka Injac.

Vučević: Ujedinila nas je ljubav prema Srbiji

- Ova lista je obris kako mi vidimo taj pokret, jednu političku platformu koja ujedinjuje različite političke stranke, koje ne moraju da misle isto, ali imaju zajedničku stvar, ljubav prema Srbiji. To je ono što nas je ujedinilo, svi zajedno prema očuvanju Srbije, da se ne vratimo u period 2012. godine, period poraza, očaja... Da naša deca ne dožive šta smo mi doživeli.

- Ujedinjeni smo da se borimo za naše građane i našu Srbiju - rekao je Vučević.

Dačić: Mi smo na ovoj listi da bi Srbija mogla da bude bolja sutra

- Želim da pozdravim sve ovde koji su socijalist, da pozovem sve pripadnike moje partije, da se ovde glasa za našu zajedničku listu. Mi smo ovde na toj listi da bi Srbija mogla da bude bolja sutra, moramo da donosimo racionalne odluke danas - rekao je Dačić i dodao da njegova ćerka prvi put izlazi sada na izbore, nakon što je napunila 18 godina.

Ana Brnabić: Ulažemo u Ovčarsko-kablarsku klisuru, ljudi se vraćaju tamo

- Kad je predsednik pomenuo, ono što je bila naša ideja vodilja, kad već radimo jednu važnu, istorijsku stvar, a to je auto-put od Čačka do Požege, hteli smo da pokažemo ljudima da paralelno radimo stvari. Krenuli smo da ulažemo u klisuru, ljudi se vraćaju tamo, sredili smo jezero, napravili pristan, do svih manastira doveli pristojan put, parkinge, i taj vrh Kablara je naš ponos. Završavaju Sky Walk, vidikovac koji će imati stakleni pod.

- Naučila sam od predsednika Vučića da svaki projekat vuče za sobom još stvari, da dajete napor da uradite i druge stvari. To je za mene važno i veliko i pokazuje koliko nam je stalo do Srbije i ljudi.

- Aleksandar Vučić od 55 dana, 55 dana u medijima. 11 dana u Njujorku, pre toga u Parizu, prvo da spreči ulazak Kosova u Savet Evrope... Kaže Lutovac "Aleksandar Vučić stalno krši zakon, on radi i na praznik" - osvrnula se Ana Brnabić na neosnovane kritike Vučiću.

Ana Brnabić je ispričala i anegdotu o Vučiću, opisavši kako on živi za posao koji obavlja.

- Zovem ja, kažem "dajte mi samo zamenite to brzo, ali brzo mi vratite, ne verujem da će me sad predsednik zvati", bilo je 3 ujutru. Posle 5 minuta me predsednik zove iz Njujorka. Da ne postoji neko kao on, ko živi za to, ne bismo ni pola ovoga imali. Kao selektor, trener, koji vas stalno gura - ispričala je Brnabić anegdotu.

Siniša Mali: Hoćemo da prosečna plata u Srbiji bude 1.400 evra, penzija 650

- Hoćemo da prosečna plata u Srbiji bude 1.400 evra, penzija 650, da minimalna zarada bude 650 evra. Prosečna zarada u Srbiji bila je 330, danas je 830 evra. To su ogromni pomaci, Srbija ne sme da stane, zato se borimo. Da svakom čoveku pružimo bolje uslove za život, a deci bolju budućnost - rekao je Siniša Mali.

- Otvorili smo 550.000 novih radnih mesta. To je suština naše politike. Otvaranjem novih radnih mesta ljudi osećaju da je perspektiva tu, uslovi za budućnost. Nova radna mesta kreiraju veće poreze, veće doprinose, više novca u budžet i to je jedan kontinuirani rast.

- Zamislite 120 milijardi evra BDP 2027. godine. Zato nam je Expo važan i zato su nam ti projekti važni. Imate stotine radnika i mašina tamo, radi se, nećemo stati - rekao je Siniša Mali.

Vučević: Bez obzira ko je odakle, spaja nas ljubav prema Srbiji

- Izgradnja fruškogorskog koridora, Beograd - Zagreb, to će približiti naše gradove, a najrazvijeniji region u Srbiji je Srem, dve najveće reke - Dunav i Sava, umrežen sa nekoliko auto-puteva. Trebaju nam mostovi i preko Velike Morave, preko Nišave. Mostovi su za nas od posebnog značaja, ali nemaju značaj sami po sebi bez ljudi. Oni treba da povežu ljude. Bez obzira ko je odakle, spaja nas ljubav prema Srbiji - rekao je Vučević.

Prof. dr Vesna Turkulov: Prioritet u Novom Sadu će biti tri nova mosta

- Prioritet će biti tri nova mosta. Novi Sad je prestonica kulture, poseban grad koji ima lep ambijent za život i tako ćemo nastaviti, u tom pravcu. Mi smo svi borci i znamo kako smo se borili pre 4 godine i kako smo se pokazali. Znamo ko je bio na čelu naše bolnice, fantastično se Srbija snašla u tim trenucima korone. Svi najnoviji lekovi su stavljeni na listu kako su se pojavljivali, posle vakcine, izborili smo se i tako ćemo se izboriti i sada - rekla je ona.

Dragoslav Pavlović: Naša budućnost je u tome da veći broj mladih živi u Nišu

- Naša budućnost je upravo u tome, da veći broj mladih živi u Nišu i da bude bolji kvalitet života u Nišu - istakao je nosilac liste "Aleksandar Vučić - Niš sutra", Dragoslav Pavlović.

- Vučić je uradio više za Srbiju u tom periodu nego u prethodnih 30 i 40 godina - rekao je Lončar.

Zlatibor Lončar o ulaganju u zdravstvo

- Setite se kako je uspeo svojim ličnim kontaktima da obezbedi i lekove i sve što je bilo potrebno. Građani sada misle da se to podrazumeva i da bi to imali da bilo ko drugi dođe. Sredio je finansije, zahvalio se penzionerima što su sve to pretrpeli. Krenuću od Kikinde, ovako će izgledati bolnica u Kikindi. 91.000 građana gravitira ka ovoj bolnici, ovde se uradi 115.000 pregleda na godišnjem nivou. Bolnica Valjevo, 110 miliona evra. 395.000 pregleda obavi na godišnjem nivou - rekao je Lončar.

- Tiršova klinika takođe, 320.000 mališana gravitira ka Tiršovoj, 208.000 mališana godišnje tu dobije pomoć.

- Godišnje se obavi 385.000 pregleda i 35.000 operacija, u Kliničkom centru Vojvodine, ukupno će koštati 111 miliona evra.

- Novi prioritet predsednika je da se sva porodilišta obnove, i kreće se od Niša. Oko 3.000 beba se rodi u porodilištu u Nišu. Ova investicija će koštati oko 40 miliona evra. Ono na čemu insistiram je da bude ravnomerno raspoređeno.

- U Užicu treba da bude peti klinički centar - rekao je Vučić, na šta je Lončar rekao da Užice nije ni sanjalo da će imati klinički centar, a dobiće ga.

- Hitna pomoć u Beogradu, godišnje ima 90.000 intervencija i 600.000 poziva, razgovora s pacijentima, 500 miliona evra košta Hitna pomoć.

- Klinika Narodni front, koja ima 150.000 pregleda godišnje, 7.500 porođaja se godišnje obavi, nadamo se da će ih biti još više. Vrednost 120 miliona evra, samo da građani razmisle. Izbori su u nedelju, u nedelju vi građani odlučujete da li će se ovo graditi, da li ćemo imati sigurnost, da imamo adekvatnu pomoć u svim delovima kad se razbolimo, jedini garant za ovo je Aleksandar Vučić, da li je on taj kome ćemo da poverimo naše najmilije - istakao je Lončar.

Vučić je dodao da će sve što je Lončar rekao, da bude urađeno.

Pored predsednika Vučića, gosti specijalne emisije su Miloš Vučević, Ana Brnabić, Ivica Dačić, Siniša Mali, Darija Kisić Tepavčević, Laza Ristovski, Marija Zdravković, Ljubica Vraneš, poznata srpska tekvondistkinja Tijana Bogdanović i mnogi drugi.

Ovo je završno obraćanje predsednika Vučića i vodećih ljudi koalicije okupljene oko SNS pred izbore koji će se održati u nedelju 2. juna.