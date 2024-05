ISTORIJA JE ISPISANA! Vučić: Kina nikada nije okrenula glavu od Srbije! Si Đinping: OVO JE NOVO POGLAVLJE !

Ispred Palate Srbije uz najviše državne počasti priređen je specijalni doček za kineskog predsednika Si Đinpinga. Uz počasni stroj Garde intonirane su himne dve zemlje i ispaljeno je 10 počasnih plotuna. Uz zahvalnost Kini što je uvek bila uz našu zemlju kad god je teško, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u zajedničkom obraćanju nakon sastanka poručio da čelično prijateljstvo dve države niko neće moći da razdvoji. Predsednik Kine je izjavio da je u razgovorima sa predsednikom Vučićem postignut značajan konsenzus i naglasio da će Srbija biti prva država iz Evrope sa kojom će izgraditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću.

Čvrsta podrška

Vučić je podsetio da "Kina nikada nije okrenula glavu od Srbije".

- Bili su uz nas i pre 25 godina. Otvorili ste nam prozore nade. Beskrajno vam hvala, dobrodošli ste uvek u svoju drugu kuću - rekao je Vučić.

On je napomenuo da Srbija i Kina potpisanom Zajedničkom izjavom prelaze sa strateških bilateralnih odnosa na zajednicu koja, kako je objasnio, govori o zajedničkoj budućnosti i najviši je oblik saradnje dve zemlje. Vučić je rekao da je ponosan što je takvu izjavu mogao da potpiše sa Sijem.

Osim što Srbija podržava princip jedne Kine, predsednik Srbije je objasnio da su rezultati jučerašnjih razgovora to da za našu zemlju svako pitanje koje bi neko postavio Kini jeste njihovo unutrašnje pitanje, i Tajvan, Sindan, Hongkong.

- To je pitanje za NR Kinu. Kako Kina želi da rešava te stvari, tako će i da bude. I uvek će imati podršku Republike Srbije za tako nešto, jer to je ono na čemu počiva Povelja UN i na čemu se zasniva međunarodno javno pravo. Beskrajno sam zahvalan predsedniku Siju na veoma jasnim stavovima po pitanju Kosova i Metohije, teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Ali, citiram predsednika Sija, Republika Srbija imaće čvrstu podršku NR Kine i po svim pitanjima koja se pokreću u okviru UN. To je za nas izuzetno važno i ja sam predsedniku Siju govorio sa čim se sve suočavamo i beskrajno hvala NR Kini na tome - izjavio je Vučić.

Liderstvo

Si Đinping je, objašnjavajući koncept zajedničke budućnosti sa Srbijom, govorio o novoj eri koja će "otvoriti novo poglavlje u istoriji kinesko-srpskih odnosa".

- Pre osam godina Srbija je postala prvi sveobuhvatni strateški partner Kine u centralnoj i istočnoj Evropi. Danas Srbija postaje prva evropska zemlja u kojoj ćemo izgraditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću. Kao pravi prijatelji i dobri partneri, Kina i Srbija uživaju političko poverenje koje je snažno kao stena. Naša praktična saradnja je unapređena, koordinacija je bliska kada je reč o međunarodnim pitanjima, i imamo to čelično prijateljstvo koje samo sve više i više jača - poručio je Si i dodao:

- Dogovorili smo se da proširimo stratešku komunikaciju, da usmeravamo ovu zajednicu sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Dve strane čvrsto podržavaju uzajamne interese i zaista imamo snažne političke odnose koji doprinose ovoj zajednici. Godine 2016. bio sam u državnoj poseti Srbiji i iskusio toplu i srdačnu dobrodošlicu kod domaćina iz srpskog rukovodstva, i to su zaista draga sećanja i uspomene koje danas čuvam. Vrativši se posle osam godina, zaista sam dirnut što sam video da, pod rukovodstvom i liderstvom predsednika Vučića, srpska ekonomija i društveni razvoj zaista imaju snažan zamajac, imaju nacionalnu snagu i međunarodna pozicija se znatno poboljšala, a i životni standard ljudi konstantno raste.

Dirnut dočekom

Kineski predsednik je otkrio da je bio duboko dirnut dočekom.

- Tamo su bili predsednik Vučić i njegova supruga, predsednik Vlade, ministri i drugi politički lideri. Takođe smo videli i pogledali plesni performans i zaista sam bio duboko impresioniran tom predstavom, tim performansom koji je jedinstven za srpsku kulturu. I jutros sam video veliki skup ljudi. Gospodine predsedniče, vi ste mi omogućili da se sretnem sa srpskim narodom, ja sam bio zaista duboko dirnut ovim velikim, veličanstvenim događajima. Iz prve ruke sam mogao da osetim prijateljstvo srpskog naroda prema Kini i prema kineskom narodu. Ovo prijateljstvo jeste uzajamno, pravo i iskreno - rekao je Si.

foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

On je naglasio stav Kine, koja podržava napore i zalaganja Srbije da vodi nezavisnu politiku, sledi svoj razvojni put koji odgovara njenim interesima i napore da sačuva svoj suverenitet i teritorijalni integritet po pitanju Kosova i Metohije.

- Dve zemlje čvrsto podržavaju uzajamne interese i zaista imamo snažne političke odnose. Kina podržava Srbiju u tome da se pridržava svoje nezavisnosti i da sledi svoj razvojni put koji odgovara njenim uslovima - poručio je Si.

On je napomenuo i da će Kina i Srbija zajednički primeniti inicijativu za globalni razvoj, globalnu bezbednost i globalnu civilizaciju i da će unaprediti izgradnju zajednice za zajedničku budućnost čovečanstva.

- Dve strane će zagovarati fer pristup i pravdu i zajednički će se suprotstaviti hegemonizmu i politici moći - poručio je Si i dodao:

- Prijatelji, istorija nam pokazuje da je prijateljstvo Srbije i Kine prijateljstvo koje je iskovano kroz našu izuzetnu zajedničku borbu da unapredimo svetski mir i razvoj. I ono je iskovano krvlju i životima naša dva naroda. Gledajući u budućnost, izgradnja zajedničke budućnosti Srbije i Kine u novoj eri je strateški izbor.

Vizija

Poruke učvršćivanja srpsko-kineske saradnje mogle su se čuti i na zajedničkom sastanku delegacija dve zemlje. Predsednik Vučić je izjavio da se danas piše istorija i da ćemo se za nekoliko godina svi sećati ovog dana i znati da smo na današnji dan pisali budućnost.

- Hvala predsedniku Siju, jer sve što smo izgradili u Beogradu, izgradili smo zahvaljujući jačoj privredi, podršci za Železaru, rudnik u Boru, privatnim investicijama. I još mnogo toga možemo i moramo zajednički da uradimo, samo je nebo granica. Hvala vam na poštovanju koje imate prema jednoj maloj zemlji kao što je Srbija. Neka živi čelično prijateljstvo Srbije i NR Kine - poručio je Vučić.

