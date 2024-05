KAKO JE PRIČA O SRPSKOM MONAHU INSPIRISALA LEGENDARNOG RUSA: Čuo sam o tome na Hilandaru, tražio sam da mi prevedu na ruski jezik

Legendarni ruski MMA borac, Fjodor Jemeljanenko održao je u Novom Sadu predavanje studentima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Jemeljanenko boravi u Srbiji već nekoliko dana i ostaće do kraja Evropskog prvenstva u sambu koje se održava u Novom Sadu do 12. maja.

Predavanju je prisustvovao veliki broj studenata, ali i ljubitelja borilačkih sportova koji su dobro upoznati sa čuvenim Rusom koji obožava Srbiju.

Jedno pitanje bilo je vezano za knjige koje voli da čita, Fjodor se prisetio zanimljivog iskustvo.

"Kada sam išao u posetu Hilandaru, izgradio sam jako lep i topao odnos sa monasima. Tamo sam čuo o monahu Kalistu. Neke njegove životne prilike i situacije su mi prepričali i to mi je toliko ušlo u srce da sam to počeo da tražim na ruskom jeziku, ali na žalost, nije bilo prevoda. Tako, počeli su da traže čoveka koji je ispovedao tog monaha. Moj srpski brat Željko je počeo da se bavi tim pitanjem", rekao je Jemeljanenko i nastavio:

"Na žalost, tokom pandemije, kada su krenuli da traže njega, taj čovek je preminuo. Našli su njegovu ćerku i zamolili su je da odštampa tu knjigu na ruskom jeziku. Predložili su joj novčana sredstva da to uradi, ali je ona odbila jer je htela da to uradi zbog oca i kako bi to poslužilo kao molitva za njenog oca koji je preminuo. Hvala Bogu, ona je dala tu ispovest i ta knjiga je odštampana na ruskom jeziku. Ako je niste čitali, preporučujem. Kroz tog monaha se prepričava istorija srpskog naroda".

