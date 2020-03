ŠOK INTERVJU MILJANE I ZOLE! Evo kako sada zarađuju PARE, gde ŽIVE, s kim je mali Željko i u kakvom su odnosu sa Marijom

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola, zajedno sa njenim sinom Željkom, borave u jednom beogradskom hotelu i, kako kažu, život im super teče, a odnos im je nikad bolju. Miljana je, kako ističe, zbog ljubavi prema Zoli bila spremna da uradi sve, a Čolić naglašava da se ona promenila i da su sada srećna porodica.

- Super nam je jer smo svo troje zajedno. Retko izlazimo. Idem samo da kupim osnovne stvari koje mi trebaju. Dosadno jeste, jer ne radim ništa. Ne možemo da odemo ni u restoran, samo smo ovde u hotelu. Ne izlazimo nigde posle pet - kaže Miljana, koja daje Zoli telefon, jer, kako naglašava, mora da bude kraj Željka koji joj je u ovom trenutku najbitniji.

- Kao što je Miljana rekla super nam je, lepo se osećamo. U hotelu smo, imamo tri obroka i super funkcionišemo. Malo se bavimo oko klipova za Instagram. Angažaovalo nas je nekoliko ljudi, a možda napravimo i rijaliti. Svakakvih ponuda imamo. Hoće mnoge Instagram stranice da sarađuju sa nama, kao i ozbiljne kuća. No, sada o rijalitiju ne možemo da pričamo, dok ne dođe do realizacije. Želimo da se ozbiljno posvetimo tome. Gde nas bolje podmažu sa njima radimo - kaže kroz smeh Zola.

Na pitanje da li imaju u planu da iznajme stan ili će otići kod njogovih za Bosnu ili Miljaninih u Niš, Zola odgovara:

- Svakako nam je u planu da iznajmimo stan. Ne želimo da živimo ni sa mojima, ni sa Miljaninima. Takvu smo odluku doneli. Samo nas dvoje, Željko i ako bog da naše zajedničko dete. Nećemo dozvoliti da nam se niko više meša u odnos. Naravno, poštovanje prema njenima, ona prema mojima ima. Miljana je sa mojom majkom u top odnosima.

Iako je Miljana često imala sukob sa roditeljima, posebno sa majkom Marijom u rijalitiju zbog njega, Zola otkriva da li se Nišlijka čula sa ocem i mamom po izlasku.

- Čuju se. Čujem se i ja sa njima. Supustili smo loptu. Nemamo razloga da se svađamo, raspravljamo. Odlučili smo da živimo zajedno, a posvetili smo se ovom poslu - kaže Zola, koji je bio šokiran kada mu je telefon zazvonio pre nekoliko jutara, a čuo Miljanin glas.

Izašla je na ulicu sa detetom u pet ujutro. Snašla se došla do mene. Nisam očekivao da će izaći sa detetom na ulici posebno u ovako vanrednoj situaciji. Svi znamo šta se dešava napolju, kakva opasnost vreba. Ali ona je sve ostavila i došla, baš me je iznenadila- naglašava Zola, a Miljana se uključuje u razgovor:

- Brzo sam se snašla. Sada uživamo u luks aparmtanu.

Čoliću je kako ističe žao jer je dva puta boravio na imanju u Šiamnovcima, a zaradio kako naglašava nula evra.

- Ako je to pravda, šta ću... Ja sam tamo svašta proživeo, ona još više od mene, da sa nula eura izađem, ali... - bio je nedorečen Čolić, no dodaje da mu je drago što ima podršku i od nejgove majke Bose.

- Majka me je odmah nazvala i rekla da me podržava u svemu kao i uvek. Ona može da da neki savet, ali šta god da ja odlučim ona će me podržati. Sa Miljanom je u top odnosima, svaki dan se čuju. Ako ćemo iskreno više se Miljana čuje sa njom nego ja. Izgladile su odnos, mada nisu imale neke velike svađe, bez onog pred ulazak u “Zadrugu 2”- kaže Zola i priznaje da se Miljana promenila i da odlično funkcionišu kada su sami i kada nisu okruženi Marijom Kulić i ostalim zadrugarima.

- Dosta bolje funkcionišemo, zezamo se, super nam je, našli smo zajednički jezik i provodimo vreme lepo. Mnogo je lakše kada nema ostalih ljudi pa i Marije. Hiljadu poruka nam dnevno stižu podrške. Ima i onih negativnih ali i monsturoznih - kaže Zola, a Miljana oktriva koje su to sadržine:

- Da nam umre zajedničko dete, da ćemo jedno drugo da ubijemo, da smo monstrumi, bolesnici, da treba da idemo na lečenje.

Ovo na Miljanu kako ističe negativno utiče, ali je Zola teši.

- Miljana se nervira, a ja joj kažem da se opusti. To je za mene smešno. Bitno je da se mi lepo osećamo, da uživamo, a ljudi će uvek pričati kaki god bili. Da li smo dobri, najbolji ili najgori uvek će naći nešto loše da kažu za vas. Nikako da joj utuvim u glavu da ne treba da se opterećuje time. Potrebno je da me sluša. I od kada me sluša sve bolji i bolji odnos imamo. Hvala dragom Bogu - kaže on.

Zola i Miljana bi ponovo ušli u rijaliti, ali za to postoje posebni uslovi.

- Naravno da bih ušao pod određenim uslovima. Da se regulišu neke stvari koje trebaju da se regulišu. Ja bih se sutra vratio i bio bih spreman na mnoge stvari, da napravimo nešto novo. Ali stvari moraju da dođu na svoje, da se reše. I da se ne vratimo, da ne uđemo u “Zadrugu 4” nikakav problem, samo da se držimo zajedno, biće nam super- kaže Zola, a Miljana dodaje:

- Ušla bih, ali ne bez njega. Ako nisu ispoštovali njega, samim time ne poštuju mene. On je ušao zbog mene u ”Zadrugu 2 i 3”. Zbog mene se vratio. Izašao je kako je izašao, zbog toga sam izašla i ja. Kada bi ispoštovali njega, tada bih ušla sa njima. Sama nikako.

Na pitanje da li se plaši kazne, Miljana odgovara: Ne. Ne plašim se ničega.

Iako je često imala loš odnos sa majkom upravo zbog Zole, pitali smo Miljanu da li se čula sa roditeljima i šta joj oni kažu.

- Podržavaju me moji u svemu - bila je kratka Miljana.

U instagram lajvu koji je sinoć imao sa Miljanom, Zola je razbesneo mnoge, jer je u jednom trenutku uzeo novčanicu od 500 evra i obrisao nos. Čak je i on sam bio svestan da će mnogo reći da je "seljačina" i "kreten", a sada tu situaciju komentariše na sledeći način:

- Uradio sam tp spontano, iz sprdnje. Setio sam se da će ljudi na taj način ovaj video prokomentarisati. Čak su nas Bosa i Marija zvale i rekle: “Šta radite to? Što pravite budale od sebe?”. Uradio sam to namerno da izazovemo reakcije. Nismo morali da objavimo klip, ali smo ga objavili i izazvili rekacije. Poenta nas dvoje jeste da izazivamo rekacije. To je uvek tako bilo.

A, onda se u ovo ubacuje i Miljana:

- Nije nam poenta da nas svi vole. Nama nije važno da nas svi vole.

Čolić dodaje da je sve spontano uradio i kako naglašava - ne kaje se.

