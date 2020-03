UDE LI MI NEKO OD ĐOGANIJEVIH DOŠAO NA SAHRANU, DAJ BOŽE DA PADNE PORED MENE! Anabelina emotivna ispovest slama srca!

Anabela Atijas je istakla i da je u "Zadrugu" ušla kako bi rešila zauvek probleme koje ima sa Gagijem.

Tokom svog izlaganja, Anabela je i zaplakala.

"Nina je u svom svetu, Nina razume. Prvo što mi je rekla je da ne diram tatu. Ne može da bude tako uz Marka, odaje utisak da je njegov otac, a ne Lunin. To je ono što me najviše povređuje. Proširili smo sada napolju mrežu mržnje, pitam se zašto sam otišla od Blanki... Ali to dete nema majku koju zaslužuje. Zna kakav sam život imala i da sam oštećena od malena, i ne može da kaže da nemam pravo da puknem", rekla je Anabela.

"Tako je prošle godine, kada sam imala saobraćajnu nezgodu, prvi Gagi došao u bolnicu, a on me doveo do ludila. Kada budem umrla, bude li mi neko došao na sahranu, daj Bože da padne pored mene. Ispoštuj me dok sam živa. Ja sam na putu izlečenja. Kada me vidite onakvu, znajte da organizam vrišti, brani se... Ja u sebi zadržavam previše besa i taj bes mora da se izbaci. Moj put ka izlečenju je bila ova Zadruga. Pretužna sam jer mi je dete kod kuće, patim i za psom, a kamo li za detetom. Ti si Gagi prvi rekao: "Ovo ti moja porodica neće oprostiti", mene zanima samo kroz šta naša deca prolaze. A najteže je našem detetu (Nini). Ja sam pred ulazak dobila poruku od tvoje sestre da će u život da mi se us*re. To dete mi je takvu poruku poslala pred ulazak. Moji nikada prvi ne napadaju, ali neće ni da ćute! Đole uvek ima nešto da kaže. Imao je i kada nije trebalo i kada jeste. Mojoj majci nije dobro, to oni znaju. To može da utiče na živote. Ja samo hoću da njemu dopre do mozga da je ovo sada sve na njemu", dodala je Anabela.

foto: Printscreen/Youtube

"Ti i ja ne možemo da razgovaramo, to znaš i sama", rekao je Gagi Anabeli.

"Treba da se kaže i jednoj i drugoj porodici da ne vode ratove napolju, a jedna osoba je između te dve porodice, a to je Nina i mislim da ona nije zaslužila to tri godine. Mislim da zbog Nine ne treba da se vode ratovi, to dete nije to zaslužilo", rekla je Luna.

Kurir