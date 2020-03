TI SI ZAOSTAO U RAZVOJU?! Zorica žestoko oplela po Brendonu: Nije mu dala ni da pisne, sve vreme mu je UPADALA U REČ!

Kada su zadrugari dobili zadatak da navedu po tri osobe koje su, po njihovom mišljenju, najuobraženije u ovoj rijaliti kući, Zorica Marković rešila je da ponavlja sve što Brendnon izgovori i tako ga ometa tokom čitavog njegovog izlaganja. On se prvo zbunip, pa se onda i smejao, ali Zorica nije prestajala, vež ga je na kraju i žestoko napala pred svima za crnim stolom Bele kuće.

Njoj se posebno nije dopalo do što je on odmah ustao da goviri. Po njenom mišljenju, to nije ponašanje jednog vođe, pa mu je još i odbrusila da je "zaostao u razvoju."

foto: Printscreen

"Mnogo dosadan, udavio si ove ljude. Ti, kao vođa, trebalo je poslednji da obrazlažeš. Ti si zaostao u razvoju", brutalna je bila pevačica.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir