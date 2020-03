OSTAVLJAM TE AKO JOŠ JEDNOM ISPADNEM PAĆENIK! Filipu pala klapna kad je OVO video: Počeo da viče NA SAV GLAS!

Iva Grgurić i Stefan Kandić isprepletali su noge da bi zajedno radili trbušnjake, a kada je Filip Đukić to video, nimalo mu se nije dopalo ponašanje njegove devojke. On ju je zbog ovoga žestoko osudio, pa onda i pripretio da će je ostaviti "ukoliko još jednom ispadne paćenik", ističući da on nije s njom zbog rijalitija.

"Boli me k*rac više! Neču da ispadam indijanac i paćenik više... Posle će da stignu pitanja, a Kendi je nebitan u ovome. Ja znam da tu nema ničega, ali ponašaš se kao da nemaš mozga", vikao je Filip.

"Pa radili smo vežbe, šta će biti napolju tek? Neću imati svog trenera? Ne vidim ništa strašno u tome, stigla su i pitanja kada sam Kendiju stavila glavu na rame", pravdala se Iva.

"Najviše me nervira kada se neko pravi glup. Jel ti razumeš srpski? Što do sad to nisi radila? ...Još ja sedim pored. Ti mene ne poštuješ nimalo. Još jedna situacija da ja ispadnem paćenik i kraj. Boli me k*rac više, nisam sa tobom zbog rijalitija. Zamisli da ja to uradim", nastavio je da viče na sav glas on.

