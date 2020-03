RADE LAZIĆ PROGOVORIO O POVRATKU U ZADRUGU! Iz izolacije objasnio sve u 2 rečenice: Napravio LOM na društvenim mrežama!

Rade Lazić, odgovarajući na brojna pitanja fanova putem društvene mreže Instagram, progovorio je i o povratku u rijaliti te naglasio da to ipak neće činiti. On je poručio svima da se strpe do neke naredne sezone, kada će eventualno biti u prilici ponovo da ga gledaju.

"Jel se vraćaš u 'Zadrugu'? Hoće li biti baraž?" glasilo je pitanje na koje je on odgovorio u svega nekoliko rečenica i tako objasnio sve.

"Jedno 50 istih je poruka stiglo. Ne, neću se vraćati, izdržite do neke nove sezone", odgovorio je on u Instagram priči.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Foto: Sonja Spasić

