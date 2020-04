BAKA LUNE ĐOGANI OGORČENA NA NJU: Izdaju majke joj nikada neću OPROSTITI! Marko je kockar i narkoman, Bog nek mu PRESUDI

Nakon što je priznala kroz kakav je pakao prošla njena ćerka Anabela Atijas tokom braka sa Gagijem Đoganijem, Jadranka Polutak otvorila je dušu i o unuki Luni Đogani i njenoj vezi s Markom Miljkovićem.

"Ja sam bila zahvalna Marku što je Luni vratio osmeh na lice i pomogao joj da zaboravi onu priču sa Slobom, podržavala sam, poslala sam i čestitku u kojoj sam mu se zahvalila... Sva moja podrška bila je do onog momenta kada se on ispred hotela dva sata iživljavao nad njom, prevaspitavao je, raskinuo... Dva sata dete plače, da bi joj onda rekao:“Dobro, daću ti još jednu šansu“. Tada sam videla o čemu se radi – Marko Miljković je za mene najveći manipulator svih vremena! Sve ovo do sada što je radio jeste da bi kupio Lunine fanove, posle ih rascepio na dva dela, na njegove i njene. Na samom finalu raskinuo je sa njom, ja sam rekla: “Ljudi, ovo je genijalac!“. To je uradio zbog glasanja, da bi video koliko je njih na njegovoj strani, a koliko na Luninoj. Kad su izašli, posle par dana su se već pomirili... Smešno! Video je da može ranjenim detetom da manipuliše, čovek od 36 godina. Sram ga bilo", bez daha priča baka Jadranka i dodaje da o vezi Lune i Marka ništa lepo ne misli.

- Nikako mi se ne dopada njihova veza! Da nije Anabele... Gledali smo šta je bilo pre njenog ulaska – omalovažavanje, prevaspitavanje, svađe... Ovo je sada ponovo kupovanje glasača.

U razgovoru, Jadranka se osvrnula i na narušeni odnos ćerke i unuke.

"Ona i Anabela su bile jedna duša, dva tela. Znate svi koliko je Luna skakala na pomen majčinog imena... Ona je sada toliko izdresirana jer joj Marko stalno ponavlja da Anabela ne treba da se petlja. Luna je sada majku izdala! Ne mora da stane ni na čiju stranu, ali devojko, zar neko može ljubav i potrebu za majku da ti ubije?! Pa, sav teret koji je bio, bio je na Anabeli! Ti si, devojko, izjednačila majku i oca jer ti dečko stalno govori: “Ne treba da se petljaš“, a taj dečko ima konekciju sa Gagijem, što proizilazi iz toga – isti se istom raduje! Manipulatori obojica", zaključuje Jadranka i nastavlja:

"Razočarala sam se u Lunu, kunem vam se! To je moje prvo unuče, umirala sam za njom. Ali, izdati majku, majku koja je mnogo propatila, koju je sav svet osuđivao što je uz tebe... Strašno. A s druge strane, taj tata se držao po strani, samo je znao da raspali vatru kad je trebalo. Izdaju majke joj nikada neću oprostiti! Ni Anabeli za ljubav, Luni više ne opraštam! Nikada u životu joj neću oprostiti izdaju rođene majke! Izdati majku, pogotovo onakvog borca... To je strašno. Ona da ne priđe Anabeli, da je zagrli, dotakne usput, to je bilo nezamislivo, sve do sad. Zar je vredno da zarad ljubavi svog dečka precrtaš ljubav svoje majke?!"

"Mišljenje o Marku nikad promenila nisam – to je čovek koji samo interes gleda, jer ovo je njemu zadnji voz da nešto sebi obezbedi u ovim godinama. Ali, nikad on ništa imati neće, jer je on kockar i narkoman, tu je kraj priče! Pa, ne poznajemo mi Marka od juče! Narkomani imaju karakteristične pokrete – Marka kad napadaju, on trlja bradu, trlja šake, lupa nogama, napet je... To je odlika narkomana! Gde je on bio u prvoj sezoni, što on nije tad imao silne miljenike koje je dobio kad se zakačio za Lunu?! Nek mu Bog dragi presudi!"

"Bivšeg zeta Andreja cenim jer je za ljubav porodice odlučio sam da ode na teško izlečenje od alkohola, njegov otac je dao pare za to lečenje, niko drugi... Cenim taj korak čoveka koji hoće da promeni sebe zarad svoje porodice, za razliku od Gazmena Đoganija! A to što priča Nađa Đogani, da je Andrej bio prebijen, da mu je Luna vraćala dugove – pa, sram je bilo! Njemu treba da se zahvali Luna što je u tom naselju dobila stan, jer je on prodao svoj stan i dodao pare, da se Luni kupi. A da ne pričam koliko je trčao i za nju i za Ninu, vozio, odvozio, pazio... Ma, šta god je trebalo!"

