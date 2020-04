POTRESNA ISPOVEST ANABELINE MAME: Nasilje, tortura, droga, zlostavljanje! ŠOKANTNI DETALJI za koje niko nije znao

Svakodnevne svađe bivših supružnika Anabele Atijas i Gagija Đoganija digle su ceo region na noge. Sada se po prvi put za medije oglasila i Anabelina majka Jadranka Polutak i iznela svoju stranu priče.

Na samom početku razgovora priznala je da joj svakodnevni napadi na ćerku Anabelu teško padaju, kao i da stresno proživljava njene suze i potresna priznanja o paklu koji je prošla tokom braka sa Gagijem.

"Mnogo me sve ovo uništava, ne mogu ništa da zaboravim, to je moja tragedija! Mnogo sam nesrećna", priznala je Jadranka Polutak na početku svoje ispovesti, a potom otkrila kako je reagovala kada joj je Anabela priznala da će ući u "Zadrugu" da se obračuna s bivšim mužem, ali i svede račune sa ćerkom Lunom, u koju se razočarala.

"Samo sam joj rekla:“Konačno! Želim da uđeš i da skloniš teret koji nosiš u sebi“. Ona je godinama loše, pogotovo sad. Toliko je u sebi nakupila tih loših događaja... Koliko god ona bila na terapijama, ona u sebi nosi tu bol i ne može da se psihički oporavi, jer je stalno sve to proganja. Najviše joj je napakostila ta zla sudbina koju je imala u braku sa Gazmenom, imala je nasilje u porodici koje je krila od svih, od mene ponajviše zato što sam ja neko ko u životu ne može prihvatiti takav život, pa se verovatno bojala da ću joj pridikovati, pritiskati je da donese konačnu odluku. Ceo život je trpela maltretiranje porodice Đogani koja nikako da shvati da je teško prošla s Gagijem sve te dane u braku. Doduše, prve tri-četiri godine je bilo sve dobro, veselo, ali kada je počeo da se drogira, sve je počelo da se menja. Ništa nisam znala, saznala sam tek posle pet godina, kada je došao kraj braka. Mene je to saznanje da se drogira toliko potreslo, jer sam uvek najveći protivnik toga bila. Na sve to, Đole Đogani je nikada nije ostavljao na miru, iako mu ništa u životu nije uradila – mnogo je zavistan na sve ljude, pa čak i svog rođenog brata. Sećam se, kada je Anabela odbila posle raspada grupe da potpiše ugovor na osnovu kojeg će dobijati sto evra po nastupu, Gagi joj je rekao, ženi koja izdržava njihovu decu:“Slušaj, uništiću te posle ovoga! Ješćeš zobene pahuljice, kupovaćeš ih na grame“. Pa, da li je to normalno, decu ti izdržava ta žena?! Mi smo njemu davali, iako njemu njegova familija nije davala, mi smo! Čitav život je bio parazit koji je gledao ko će mu šta dati."

Kako kaže, Anabela je godinama krila da je žrtva porodičnog nasilja.

"Nikada nije htela da mi kaže, dok ja nisam saznala kada je bilo ono zadnje, a najubitačnije nasilje nad njom... I to sam saznala slučajno. Krila je od mene sve! Sećam se samo da mi je jednom mlađa ćerka, koja je češće išla dole kod Anabele, rekla:“Nemoj mama tako fino da pričaš o Gagiju, nije on cvećka, zna on Anabelu da ošamari, udari“, posle čega sam hiljadu puta pitala Anabelu, nikad mi nije rekla."

Međutim, klupko se brzo odmotalo.

Bila je na nastupu u Makedoniji, vratila se u Srbiju i rekla mi:“Mama, evo me kod Mirka u stanu, rešila sam da se odmorim ovaj vikend, previše sam umorna od posla. Tu sam kod Sune, Mirkove majke“, u šta sam ja poverovala. Bio je Ninin rođendan 14. aprila, gde su se Anabela i Gagi slikali sa njom, izašlo je to u novine... Vidim ja, njen lik mi je toliko čudan, ništa mi nije bilo jasno. Tek posle sam ja povezala i sklopila kockice u glavi, da je to zbog one pozorišne šminke i maski, kojima je krila modrice.

Ubrzo je Jadranka saznala gorku istinu.

"Moja druga ćerka, koja je znala sve, planula je i rekla mi:“Šta ti, mama, uvek braniš Gagija?! Ti ne znaš šta je našoj seki uradio“, i tada mi ispriča celu istinu. Ja sam doživela takav šok, odmah mi je pozlilo! Dolazim ja u Srbiju gde sam se šokirala kad su mi Mirko i njegova mama Suna ispričali detalje... To je tako životinjski radio, da je to strašno! Rekla mi je Suna:“Jadranka, da je to mojoj ćerki uradio, ja bih ga odrobijala“. Ona je to i slikala, terala Anabelu da prijavi policiji, ali ona nije htela zbog dece i te slike su izbrisane."

Nekoliko meseci kasnije, Jadranka je iz Švedske doputovala u Srbiju, a susret sa Gagijem je želela da izbegne po svaku cenu, budući da, kako sama priznaje, nije bila sigurna kako će odreagovati. Ipak, sudbina se ponovo poigrala sa njima, te je do susreta ipak došlo.

" Na parkingu iza zgrade videla sam auto koji staje, na zadnjem sedištu sedi moja Nina, samo što ne zaplače, izlazi Gagi i širi ruke prema meni... Ja hoću da umrem, ne mogu da verujem da čovek takav potez pravi! Pogledam Ninu, oči joj pune straha... Kako ću, šta ću – ne bih mogla pred detetom ni dlaku da mu skinem s glave. Tako bezobrazno, bez imalo respekta, koristi svoje dete za taj susret, da ja ne bih napravila haos, jer je znao koliko sam ja slaba na decu."

Vremenom je komunikaciju sa zetom svela na minimum, a nekoliko godina kasnije došlo je do fizičkog nasrtaja o kojem je Gagi nedavno govorio u "Zadruzi". Kako je Jadranka ispričala, sve se dogodilo kada se umešala u njihovu porodičnu svađu i haos koji je Gagi priredio Anabeli, ćerki Nini i roditeljima njene školske drugarice.

"Kažem mu:“Gagi, stani, nemoj da praviš frku bezveze, nisi u pravu“, i on krene tu mene da napada! U nekom momentu ščepao me je, izgurao me je kroz vrata na hodnik i kaže:“Nećeš ti meni više u ovoj kući spominjati Anabelino ime“. Ja sam uletela i uhvatila ga direktno za vrat i rekla:“Sram te i stid bilo! Kažeš da se neće spominjati njeno ime, a znaš koliko smo te podržavali, koliko nas uvek izmanipulišeš“, a on se prepao, velika je on kukavica. Rekla sam mu:“Ovo što ti radiš, zapamti, nećeš! Nećete si ni ti, ni Đole, ni bilo ko više igrati sa nama“."

U jednoj od svađa Gagi je otkrio da je Anabela tukla svoju majku, što ona demantuje. Naime, Jadranka kaže da je reč o raspravi koja se desila tokom prethodne dve sezone "Zadruge", kada je Anabela, usled brojnih problema i osuda javnosti, bila psihički loše.

"Bezdušno su je napali svi, ona sva izgubljena, ja joj kažem:“Molim te, prestani da gledaš te poruke, samo te uznemiravaju i bacaju u depresiju“. Ona je tad pukla, skočila i bacila telefon:“Pusti me, bar ti treba da me razumeš, nemoj da mi se mešaš“, pričala je dok me je držala za ruku. To joj je samo bio izduvni ventil tok trenutka, ni govora o nekoj tuči ili nečem slično" istakla je Jadranka i na kraju podvukla:

"Gagi je uništio Anabelu, njeno zdravlje, čitavu porodicu!"

