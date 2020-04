ŽEŠĆI BLAM: Maja Marinković zna da pravi PILAV SA MLEKOM, a evo šta je to ZAPRAVO! Palo je i Janjuševo PRIZNANJE!

Maja Marinković govorila je kako zna da napravi "pilav sa mlekom" misleći na sutlijaš, zbog čega su joj se mnogi smejali.

Ona je taj svoj lapsus objasnila ovako:

foto: Printscreen

"Moram da priznam da su gledaoci u pravu. Nije baš da ne znam ništa, ali znam neke osnovne stvari. Danas sam htela da mu spremim, ali on je taj koji voli da kuva. On kaže da nema potrebe da mu kuvam. Mislim da je to moja mana. Potrudiću se da naučim nešto da spremim, ali eto ako Janjuš bude hteo da me nauči, naučiću i ja."

"Mi muškarci izgleda spremamo i čistimo ove sezone više. Ja volim da spremam, ali da Maja ne zna ništa da spremi, to ne zna. Jedino me je fascinirala svojim kulinarskim umećem. Hajde što joj to ne ide, ali joj je jaka opšta kultura", rekao je Janjuš.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

