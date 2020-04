LUNA U ZEMLJU PROPALA OD BLAMA! Saznala da su Gagi i Marko pričali o njenim SILIKONIMA, Anabela POLUDELA

Anabela ostala skandalizovana kada je čula kako razgovaraju zet i njen bivši suprug.

Pitanje za Gagija Đoganija bilo je u vezi razgovora koji je vodio sa budućim zetom Markom MIljkovićem, zbog čega je Luna Đogani sve vreme crvenila za stolom.

Da li misliš da je tvoj odnos prema Luni bolestan, pričaš o s*ksu pred ćerkom, pričaš da su njene grudi tvoje, pa onda pričaš pred Markom čije su? - glasilo je pitanje.

"To je bilo kroz šalu, s obzirom na to da je on platio, ali to je bila šala. Ja sam rekao da su to moje", rekao je Marko.

"Meni je to nenormalno, čak mi je i druženje Gagija i Marka nenormalno, preterana bliskost, on mu spava sa ćerkom, meni je to nepoštovanje", rekao je Marko Đedović.

"Nisam znala i odvratno mi je, ne mogu to da shvatim, jer Gagi pred majkom nije ni mogao da poljubi ženu. Postoji neki kodeks ponašanja, meni je juče bilo prestrašno, dok je on govorio ružne stvariA Mimi, dok je Luna preko puta. Ne ide da pred ćerkom tako govoriš!", izjavila je Anabela.

Miljković je tokom rasprave ubeđivao Lunu da ona ne zna da se nosi sa pritiskom, govoreći da je potpuno normalan takav vid komunikacije sa Gagijem. Đogani je sve vreme potencirao i pronalazio opravdanje u tome da je željan svoje ćerke, koju nije viđao dve godine, zbog boravka na imanju, tvrdeći da je sve u redu u šali.

