LJUBOMORNA SCENA KAKVE NEMA! Filip Đukić povileneo, pa pale i ŠOK PRETNJE! Iva nije zvala gde bije!

Kada je saznao da je između njegove devojke i Kendija palo masiranje stopala, Filipu Đukiću pala je klapna! On je tada"izveo" ljubomornu scenu kakvu rijaliti kamere ne pamte. Grgurićeva se branila ističući da to nije ništa strašno, jer među njima ne postoje varnice, međutim Filip nije hteo ni da čuje.

Šta više, od besa je odlučio da se i on ponaša kao Iva, te da na žurkama igra sa drugim devojkama "i dozvoljava im da ga masiraju".

"Ne možeš da imaš takav odnos sa Kendijem. Što si onda zamerala Stefanu što se masirao sa Natašom? Da je tebe Kendi ovde masirao, boleo bi me k*rac. Pitaš mene da te masiram, a onda posle tražiš nekome drugom. Kada ti ne poštuješ mene, što bih ja tebe?" besneo je Filip.

"Ja smatram da Kendi nema nikakve varnice prema meni, on mi je samo drug", objašnjavala je Iva.

"Nije bitno da li je neko tvoj drug ili ne, već da li me poštuješ ili ne. Nerviraju me tvoji glupavi odgovori: 'Ali to je Kendi'. Od sada ću da igram na žurki sa ribama, dozvoljavaću da me masiraju..." pretio je Filip.

